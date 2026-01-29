Украинцы были предупреждены о графиках отключения электроэнергии в Кировоградской области на 30 января.

В Кировоградской области на 30 января запланированы дополнительные графики отключения света из-за плановых и профилактических работ в регионе, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кіровоградобленерго».

Появилось предупреждение о проведении ремонтных работ, из-за которых электроснабжение будет временно ограничиваться. Рекомендуем заранее ознакомиться с графиками отключения электроэнергии в Кировоградской области на 30 января.

С 9 до 17 часов из-за планового ремонта выключат электричество в населенном пункте Вышнивци на улицах:

Весела — 1, 3, 5, 8, 10, 18, 38–39;

Вышнева — 1, 3–4, 6, 9–15, 18–19, 21, 24;

Зарична — 1, 4, 6–9, 11–12, 14–16;

пер. Квитневый — 1;

пер. Мыру — 1, 4–9;

Молодижна — 1–6, 8–15, 15А;

пер. Набережный — 1;

Перемогы — 1–4, 6–7, 10–13, 15–17, 20–26, 29–31;

Польова — 1–3, 5–6, 6А, 7–13, 15–16, 18–21, 23–24, 26–30, 32–36, 39, 42–44, 46, 48, 52, 54;

Садова — 2–4, 6–9, 16, 21–22, 24, 33;

Славы — 2, 4, 6, 9–11, 14–16, 18, 21–26, 28, 32–33, 35;

Степова — 3–5, 7–8, 10–13, 14А, 15–16;

Центральна — 1–6, 8, 10, 12, 15–19, 21–26, 29, 31, 33–34, 36–40, 42, 44–49, 49А, 50–51, 53–55, 57–59, 61;

Шкильна — 1, 3–4, 7–10, 12–13, 15, 18, 20–21.

В тот же самый временной промежуток, с 9 до 17 часов, не будет электричества в населенном пункте Марьивка, по адресам:

Вышнева — 3–4;

Лисова — 1, 4, 6, 9, 14, 16–17, 20–22, 27–29, 34;

Мыру — 2–3, 5–7, 10, 12, 17, 30, 41–44, 46;

Молодижна — 3–16, 18–19;

Орехова — 1–3, 5, 7, 9, 11;

Степова — 1, 2А, 3, 5, 8–9, 11–12;

Утєва — 2, 4–7, 9, 13, 13А, 14–15, 17, 22, 24–25, 27–29, 31–35, 39, 41, 43, 45–49;

Шкильна — 7, 12, 14, 16, 18.

С 9 до 17 часов будет обесточено Зыбкове. Ограничения касаются следующих улиц:

Абрыкосова — 1А, 2–4, 6–8, 12, 12А, 13–17;

Вышнева — 2, 6–8, 13, 15, 17–20, 22–23, 28–29, 31–32, 34;

Горихова — 6, 13, 17, 27–28, 30–31;

Корабльовых — 1, 29, 35–36, 40–41;

Мыру — 1, 3, 5, 15, 20, 33;

Молодижна — 3, 6–8, 12–16, 18–19, 22, 25, 30, 32–34, 38, 40–42, 53, 55;

Паркова — 1, 4, 8–14, 19, 21, 23–24, 26, 28, 32–35, 38, 40–43, 46–50, 52–53, 56, 60–61, 63–64, 66, 68–71, 75–76, 78–81, 83–85, 87–89, 92–95, 97, 99–100, 106–109, 111–112, 114–117, 119–120, 122–123, 125, 127, 127А, 131, 133, 135, 143, 145, 149, 151, 153–157, 159–161;

Садова — 1–2, 5–8, 10–11, 13–19, 21–22, 24–25, 27, 31–39, 41;

Степова — 3, 13–14, 16, 19–20;

Урожайна — 3, 7–13, 16–18, 20–21, 23, 25–26, 31–32, 34–35, 45;

Центральна — 1, 1А, 2–8, 10–11, 16–21, 23, 25, 26А, 28, 32, 35, 37–40, 42, 48, 50–52, 54, 56–58, 60–61, 63–68, 72, 75А, 76–80, 85, 89, 91–92, 95–99, 100А, 103–104, 106–114, 116–117, 124, 126–127, 129, 132–135, 138–139, 141–144, 146–150, 152–153, 155, 160–162, 164;

Шкильна — 1–2, 4–5, 7, 10–15, 17–18, 18А, 19, 22, 24–32, 34–35, 35А, 36–37, 40–41, 41А, 43–46, 48–50, 52–54, 56, 58, 62, 64–66, 69, 71, 73, 76–79, 81, 83, 86–88, 90–91, 93–94, 96, 102, 104–106, 108–109, 111–113, 115–117, 119–120, 124, 127, 129–131, 135–139, 141–142, 146, 150, 152.

Актуальный график отключений электроэнергии для Кировоградской области можно найти на официальном сайте ПрАТ «Кіровоградобленерго».

