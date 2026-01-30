Подорожчання проїзду в Кіровоградській області стало неприємною новиною для багатьох жителів одного із міст.

Подорожчання проїзду в Кіровоградській області стосується як міського, так і приміського автобусного сполучення, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в Кіровоградській області було затверджене виконавчим комітетом Олександрійської міської ради 29 січня. Про це йдеться на офіційному сайті міської ради.

Згідно з рішенням виконкому, граничний тариф на перевезення у межах міста встановили на рівні 15 гривень. На маршрутах № 81/2, 81/3 та 81/4, що прямують до селища Олександрійського, вартість підвищили до 20 гривень.

Начальник управління економіки Ростислав Черевашко пояснив, що перевізники подавали розрахунки із вищими тарифами, понад 19 гривень у межах міста та 27 гривень до селища.

Після перевірки пасажиропотоку та економічних обґрунтувань комісія рекомендувала знизити показники до 15,95 грн і 21,30 грн відповідно, а виконком затвердив тарифи 15 грн та 20 грн для всіх пасажирів.

Міський голова Сергій Кузьменко під час обговорення зазначив, що місто майже чотири роки працювало у незмінному тарифному режимі.

За цей час значно зросли витрати перевізників на пальне, запчастини та оплату праці, що безпосередньо впливає на можливість підтримувати транспортні засоби у належному стані.

Фахівці управління економіки підкреслюють, що подорожчання проїзду в Кіровоградській області було ухвалене після детального аналізу фінансових потреб перевізників та стану пасажиропотоку.

Усі зміни набудуть чинності 9 лютого, тому мешканцям Олександрії та навколишніх селищ радять заздалегідь планувати поїздки та враховувати нову вартість квитка.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області: що змінилося для пасажирів.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: українцям обіцяють підтримку, хто в списку отримувачів.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: куди звертатися за допомогою.