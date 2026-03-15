Именно таким образом, доплаты для пенсионеров во Львовской области гарантируют дополнительную финансовую поддержку.

Доплаты для пенсионеров во Львовской области в 2026 году начисляются автоматически для лиц пенсионного возраста и ветеранов войны, сообщает Politeka.

Порядок выплат определен Законом Украины «О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты». Документ регламентирует права разных категорий граждан на ежемесячные надбавки и обеспечивает стабильность социальной поддержки.

Участники боевых действий получают дополнительно 25% прожиточного минимума для лиц с утратой трудоспособности, а также фиксированную выплату 40 гривен.

Если общая пенсия вместе с надбавками не достигает установленного минимума, государство оказывает адресную помощь. Она компенсирует разницу и позволяет довести сумму до требуемого уровня для поддержания базовых потребностей.

Отдельные возрастные группы пенсионеров получают ежемесячные доплаты: от 70 до 74 лет – 300 гривен, от 75 до 79 – 456 гривен, а лица старше 80 лет – 570 гривен.

Также следует отметить, что в большинстве случаев начисление производится без обращения в Пенсионный фонд, но только для тех, чья общая пенсия не превышает 10 340,35 гривны.

Особое внимание уделяется пенсионерам старше 80 лет, проживающим самостоятельно и нуждающимся в посторонней поддержке. Для них предусмотрена отдельная надбавка около 1038 гривен ежемесячно.

Для оформления выплаты нужно иметь медицинское заключение о необходимости ухода и подать заявление в Пенсионный фонд. Именно таким образом, доплаты для пенсионеров во Львовской области гарантируют дополнительную финансовую поддержку и стабильность доходов пожилых граждан.

