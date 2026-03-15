В Виннице продолжается программа гуманитарной помощи для пенсионеров, которую реализует центр «ЯМариуполь Винница» совместно с местными властями, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на людей постарше и внутренне перемещенных граждан.

Программа предусматривает ежемесячную выдачу продуктовых наборов первой потребности. В комплекты входят крупы, макаронные изделия, консервы, сахар, чай и другие базовые товары. Такой подход позволяет получателям планировать ежедневный рацион и уменьшать расходы на питание.

Выдача производится по заранее утвержденному графику, чтобы избежать скоплений и равномерно распределять поток посетителей. Старшие люди отмечают, что регулярность поддержки придает уверенность в повседневной жизни.

Организаторы советуют следить за объявлениями о датах получения помощи. Актуальная информация доступна непосредственно в центре по адресу: улица Соборная, 50

Кроме продуктовой составляющей, инициатива имеет социальную направленность. Посетители получают консультации о доступных государственных и муниципальных программах поддержки, а также разъяснения по оформлению документов. Это повышает осведомленность старших жителей и упрощает процесс получения помощи.

Представители центра отмечают важность заблаговременного представления документов во избежание задержек. Четкая организация позволяет обеспечить своевременное получение ресурсов всеми зарегистрированными лицами.

Таким образом, гуманитарная помощь пенсионерам в Виннице объединяет материальную поддержку с социальными услугами и четкой организацией работы, оставаясь доступной на постоянной основе для всех нуждающихся.

