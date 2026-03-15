Постепенное завершение отопительного сезона 2026 года в Николаевской области позволяет жителям планировать расходы и поддерживать комфорт в домах до окончательного отключения тепла.

Завершение отопительного сезона в Николаевской области в 2026 году не будет привязано к конкретной дате, сообщает Politeka.net.

Вице-премьер-министр Алексей Кулеба объяснил, что у государства есть достаточные запасы топлива, чтобы система теплоснабжения могла работать столько, сколько потребуется. При неблагоприятных погодных условиях подачу тепла могут продлить даже до середины апреля.

«У нас есть ресурсы, чтобы завершать отопительный сезон не по календарю, а в соответствии с температурным режимом. При необходимости система может работать и до 15 апреля» , — отметил чиновник.

Энергетики напоминают, что более 96% жилых домов оборудованы тепловыми счетчиками. Это позволяет контролировать подачу тепла и регулировать расходы на отопление.

Если температура на улице поднимается выше +6...+8 °C, жители могут временно перекрыть задвижку на вводе теплосети днем, а вечером открыть ее снова. Такой режим помогает поддерживать комфортную температуру ночью и экономить энергию. Специалисты отмечают: арматура должна быть либо полностью открытой, либо закрытой — частичное перекрытие не допускается.

Из-за потепления днем, когда в городах температура достигает +15 °C, теплоснабжающие предприятия уже корректируют работу котельных. Это позволяет избежать перегрева квартир и правильно использовать ресурсы.

В Николаеве параметры теплоносителя днем ​​понижают до минимума или временно прекращают подачу тепла. Вечером и ночью, когда температура падает, система снова повышается, чтобы обеспечить комфорт в жилых помещениях.

Источник: РБК-Україна.

Последние новости Украины:

