Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується за підтримки міжнародних донорів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області стартувала в межах нового соціального проєкту, повідомляє Politeka.

Програма спрямована на підтримку літніх людей та домогосподарств, які постраждали від бойових дій або опинилися у складних життєвих обставинах. Основний акцент роблять на Харкові та Ізюмі, де безпечні умови проживання потребують негайного відновлення.

У рамках проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» передбачено ремонт житла: заміну вікон і дверей, відновлення покрівлі, стін та стель, за умови відсутності загроз для мешканців.

Подати заявку можуть громадяни віком понад 60 років, особи з інвалідністю, люди з тяжкими захворюваннями, багатодітні родини, самотні батьки, вагітні жінки та матері з малими дітьми. Кожен випадок розглядають індивідуально, якщо не вистачає необхідних документів.

Для участі потрібно надати документи, що підтверджують особу, право власності та рівень доходів. Соціальні працівники консультують заявників і допомагають оформити всі папери правильно.

Окремий напрям програми охоплює догляд удома для самотніх літніх громадян та людей із серйозними проблемами здоров’я. Фахівці допомагають у побуті, контролюють стан самопочуття та забезпечують базові потреби.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується за підтримки міжнародних донорів і спрямована на стабілізацію умов життя та підвищення безпеки мешканців.

Мешканцям радять регулярно перевіряти офіційні оголошення та звертатися на гарячу лінію, щоб отримати актуальну інформацію про подачу заявок і терміни надання допомоги.

