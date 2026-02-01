График отключения воды на неделю со 2 по 8 февраля в Чернигове может изменяться в случае непредвиденных ситуаций.

График отключения воды на неделю со 2 по 8 февраля в Чернигове предусматривает временное прекращение подачи воды на нескольких улицах из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводе диаметром 200 мм, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Черниговводоканал .

Работы будут проводиться с 13:00 2 февраля до 20:00 3 февраля 2026 на участке по ул. Елены Белевич, 47. Поэтому без воды останутся частные дома на ул. Алексеева (№11–32), Мстиславская, 147, А. Билевич (№35–51, 68), Ю. Мезенцева (№1–21), Гончая (№109, 111, 128, 130), А. Самойленко (№11–33) и ул. Волонтеров.

Для жителей организуют подвоз питьевой воды на время ремонтных работ. Жителям советуют заранее запастись водой для бытовых нужд.

Подробности можно уточнить по бесплатному номеру 0-800-50-50-51. Городская служба водоснабжения просит прощения за временные неудобства и подчеркивает, что работы направлены на восстановление безопасного и стабильного водоснабжения.

Специалисты также напоминают, что график отключения воды на неделю со 2 по 8 февраля в Чернигове может изменяться в случае непредвиденных ситуаций, поэтому следует следить за обновлениями на официальном сайте горводоканала.

Кроме того, в Черниговской области сообщалось о повышении тарифов на коммунальные услуги. Оно позволяет привести финансовую модель предприятия в соответствие с реальными затратами. Местным жителям советуют планировать ежемесячные расходы, следить за официальными сообщениями и оплачивать счета.

Также следует отметить, что регулярная уплата гарантирует бесперебойную работу систем жизнеобеспечения, предотвращает задолженность и штрафы, а также поддерживает жилую инфраструктуру в надлежащем состоянии.

