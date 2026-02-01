Графік відключення води на тиждень з 2 по 8 лютого в Чернігові може змінюватися у разі непередбачених ситуацій.

Графік відключення води на тиждень з 2 по 8 лютого в Чернігові передбачає тимчасове припинення подачі води на кількох вулицях через аварійно-ремонтні роботи на водопроводі діаметром 200 мм, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Чернігівводоканал.

Роботи проводитимуться з 13:00 2 лютого до 20:00 3 лютого 2026 року на ділянці по вул. Олени Білевич, 47. Через це без води залишаться приватні будинки на вул. Алексєєва (№11–32), Мстиславська, 147, О. Білевич (№35–51, 68), Ю. Мезенцева (№1–21), Гонча (№109, 111, 128, 130), О. Самійленка (№11–33) та вул. Волонтерів.

Для мешканців організують підвіз питної води на час ремонтних робіт. Жителям радять заздалегідь запастися водою для побутових потреб.

Деталі можна уточнити за безкоштовним номером 0-800-50-50-51. Міська служба водопостачання просить вибачення за тимчасові незручності та наголошує, що роботи спрямовані на відновлення безпечного і стабільного водопостачання.

Фахівці також нагадують, що графік відключення води на тиждень з 2 по 8 лютого в Чернігові може змінюватися у разі непередбачених ситуацій, тому слід слідкувати за оновленнями на офіційному сайті міськводоканалу.

Крім того, в Чернігівській області повідомляли про підвищення тарифів на комунальні послуги. Воно дозволяє привести фінансову модель підприємства у відповідність до реальних витрат. Місцевим мешканцям радять планувати щомісячні витрати, слідкувати за офіційними повідомленнями та вчасно оплачувати рахунки.

Також варто зауважити, що регулярна сплата гарантує безперебійну роботу систем життєзабезпечення, запобігає заборгованості та штрафам, а також підтримує житлову інфраструктуру у належному стані.

