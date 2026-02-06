Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области также предусматривает модернизацию оборудования.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области вступило в силу с начала 2026 г. и охватывает оплату вывоза мусора и содержание жилищного фонда для всех категорий жителей, сообщает Politeka.

Владельцы частных домов теперь платят 37,50 гривен в месяц за одного человека, а жители многоэтажек — 36,55 гривен. Платежи начисляются автоматически без необходимости дополнительных действий со стороны потребителей.

В коммунальном предприятии «Менакоммунуслуга» объясняют, что повышение тарифов связано с ростом расходов на топливо, обслуживанием техники и повышением зарплат персонала. По словам властей, новые ставки позволяют обеспечить бесперебойную работу систем обращения с отходами и поддерживать качество услуг в период повышенной нагрузки.

В ходе последнего заседания городского совета обсуждались также социальные программы. Проект «єВідновлення» предусматривает компенсации жителям, чье жилье пострадало от боевых действий. Один из заявителей уже получил 30580 гривен на ремонтные работы.

Специалисты советуют своевременно оплачивать коммунальные счета во избежание задолженности и штрафов. Планирование ежемесячного бюджета и контроль начислений помогают получать стабильные услуги и способствуют поддержанию инфраструктуры.

Новые тарифы учитывают льготы и государственную помощь для уязвимых категорий населения, что уменьшает финансовую нагрузку на семьи. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области также предусматривает модернизацию оборудования и проведение плановых ремонтов для безопасного и качественного водоснабжения и содержания жилого фонда.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Черниговской области: где можно иметь от 25 тысяч заработной платы.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: жителей удивили новыми ценами.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черниговской области: от 25 тысяч зарплаты предлагают на некоторых