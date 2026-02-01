Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области вступило в силу с начала 2026 г., сообщает Politeka.

Изменения касаются централизованного водоснабжения и водоотведения во всех общинах региона, обслуживаемых КП «Облводоканал». Новые ставки уже учтены в платежках жителей и применяются в соответствии с распоряжением областной военной администрации от 24 декабря 2025 №1306.

Для населения, не ведущего хозяйственную деятельность, тариф на водоснабжение установлен на уровне 45,54 гривны без НДС и 54,65 гривны с налогом. Услуги водоотвода будут стоить 44,74 грн без НДС и 53,69 грн с НДС. Для коммерческих предприятий действуют отдельные ставки: 24,44 грн за кубометр без НДС и 29,33 грн с налогом.

Город Запорожья не входит в зону обслуживания «Облводоканала», поэтому новые тарифы не распространяются на его жителей. Для остальных общин изменения направлены на обеспечение стабильного функционирования сетей, своевременное обслуживание оборудования и модернизацию систем водоснабжения и канализации.

Эксперты объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области обусловлено ростом затрат на электроэнергию, ремонт и техническое обслуживание инженерных систем, а также закупкой необходимых материалов для обеспечения бесперебойного обеспечения услуг. Это позволяет избежать аварий, поддерживать давление в трубопроводах и гарантировать надлежащее качество воды.

Специалисты рекомендуют жителям тщательно проверять начисления, контролировать потребление, планировать ежемесячные расходы и своевременно оплачивать счета. Это помогает избежать задолженности, штрафов и обеспечивает непрерывную подачу воды, а также стабильную работу канализационных систем.

Регулярное отслеживание изменений в тарифах и соблюдение графика оплаты гарантирует, что общины будут получать надежные коммунальные услуги, а инфраструктура будет работать стабильно даже при повышенной нагрузке.

