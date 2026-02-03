Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области необходимо для покрытия фактических расходов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области вступило в силу с начала 2026 года в Южноукраинске, сообщает Politeka.

Изменения касаются централизованного водоснабжения и водоотвода. Об этом сообщил городской совет на официальном портале.

Обновленные тарифы были разработаны после детального анализа расходов коммунального предприятия «Теплоснабжение и водоканализационное хозяйство». Основными факторами стали рост стоимости электроэнергии, услуг Южно-Украинской АЭС и пересмотр социальных стандартов.

Согласно новым расчетам, один кубометр воды стоит 49,34 гривны с НДС, ранее – 43,08. Стоимость водоотведения повышена до 63,02 гривны с налогом вместо 57,60. Для оздоровительно-реабилитационного комплекса «Искра» и объектов гидрокомплекса установлена ​​отдельная ставка – 25,86 гривны за кубометр без НДС. Окончательную корректировку сумм осуществляет исполнительный комитет.

В городском совете отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области необходимо для покрытия фактических затрат, поддержки сетей в исправном состоянии и своевременного обслуживания оборудования.

В то же время, цены на горячую воду и отопление остались без изменений. На эти услуги продолжает действовать государственный мораторий на период военного положения и шесть месяцев после его завершения.

Жителям рекомендуют регулярно проверять показатели счетчиков, планировать ежемесячные расходы и отслеживать обновления на сайте городского совета. Своевременная оплата помогает обеспечить стабильное водоснабжение и надежную работу инженерных систем в домах общества.

