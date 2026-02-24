Пассажиров просят внимательно следить за новым графиком движения поездов из Одессы, по объявлениям, ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов.

Новый график движения поездов из Одессы ввела компания-перевозчик "Укрзализныця" с 23 февраля, однако только на отдельные рейсы, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмме.

Чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение Одесской области в период непогоды и возможных блекаутов, Укрзализныця приняла решение сделать поезд №54/53 сообщением Одесса — Днепр ежедневным. Новый график движения поездов из Одессы призван поддержать жителей региона и гарантировать надежное передвижение даже при сложных условиях.

Отправка из Одессы будет осуществляться каждый день начиная с 22 февраля, а из Днепра - с 23 февраля. Таким образом, пассажиры смогут планировать поездки без привязки к ограниченному графику, что особенно важно в условиях нестабильной ситуации с электроснабжением и погодными условиями.

Маршрут поезда проходит через ряд важных станций, в частности: Вознесенск, Помошная, Кропивницкий, Знаменка, Александрия и Каменское. Это обеспечит ежедневное железнодорожное сообщение для жителей нескольких областей и позволит удобно добраться как до южного, так и центрального региона страны.

Билеты на ежедневные рейсы доступны по цене от 199 гривен. Приобрести их можно в мобильном приложении Укрзализныци, на официальном сайте или в железнодорожных кассах.

Укрзализныця призывает пассажиров заблаговременно планировать поездки и пользоваться официальными каналами продаж билетов.

Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями, ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов, а также проверять актуальную информацию перед поездкой.

