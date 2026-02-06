Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области и поддержание семейного бюджета.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области вступило в силу с начала 2026 года. Изменения касаются стоимости водоснабжения и канализации местных общин, сообщает Politeka.

Ренийский городской совет утвердил новые ставки для централизованных сетей. Рост обусловлен повышением минимальной зарплаты, прожиточного минимума и тарифов на электроэнергию, что повлияло на фактические расходы предприятия.

Один кубометр воды стоит 38,87 грн – на 7,2% больше, чем раньше. Услуга водоотвода поднялась до 47,62 грн. за кубометр, что на 17,4% превышает предыдущую ставку.

В Водоканале объясняют, что предыдущие тарифы покрывали лишь 91% расходов. Дополнительные потребности возникли из-за роста зарплат персонала, энергоресурсов и социальных корректировок. В год предприятие планирует подать более 478 тысяч кубометров воды и принять около 255 тысяч кубометров стоков.

Эксперты рекомендуют фиксировать показатели счетчиков, экономно потреблять ресурсы и планировать расходы. Это помогает смягчить влияние повышения тарифов на коммунальные услуги в Одесской области и сохранить устойчивость семейного бюджета.

Общество отмечает местных жителей важность своевременной оплаты счетов и проверки официальных сообщений. Социально уязвимые категории могут рассчитывать на льготы и субсидии, уменьшающие финансовую нагрузку.

Рациональная планировка и экономное использование воды и канализационных услуг гарантирует бесперебойную работу сетей, а также помогает избежать непредвиденных проблем в домохозяйствах.

