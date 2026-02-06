Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області та підтримати сімейний бюджет.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області набрало чинності з початку 2026 року. Зміни стосуються вартості водопостачання та каналізації у місцевих громадах, повідомляє Politeka.

Ренійська міська рада затвердила нові ставки для централізованих мереж. Зростання обумовлене підвищенням мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та тарифів на електроенергію, що вплинуло на фактичні витрати підприємства.

Один кубометр води коштує 38,87 грн — на 7,2% більше, ніж раніше. Послуга водовідведення піднялася до 47,62 грн за кубометр, що на 17,4% перевищує попередню ставку.

У «Водоканалі» пояснюють, що попередні тарифи покривали лише 91% витрат. Додаткові потреби виникли через зростання зарплат персоналу, енергоресурсів та соціальні коригування. За рік підприємство планує подати понад 478 тисяч кубометрів води і прийняти близько 255 тисяч кубометрів стоків.

Експерти радять фіксувати показники лічильників, економно споживати ресурси та планувати витрати. Це допомагає пом’якшити вплив підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області та зберегти стабільність сімейного бюджету.

Громада наголошує місцевим жителям на важливості своєчасної оплати рахунків та перевірки офіційних повідомлень. Соціально вразливі категорії можуть розраховувати на пільги та субсидії, що зменшують фінансове навантаження.

Раціональне планування та ощадливе використання води і каналізаційних послуг гарантує безперебійну роботу мереж, а також допомагає уникнути непередбачених проблем у домогосподарствах.

