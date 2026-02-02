В Запорожье и в Запорожской области проведут масштабные плановые и профилактические работы на электросетях, поэтому вводятся графики отключения света 3 февраля.

Украинцам обнародовали дополнительные графики отключения света на 3 февраля, действующие в Запорожье и области, сообщает Politeka.net.

Такую информацию предоставили в «Запорожьеоблэнерго» .

В Запорожье и в Запорожской области проведут масштабные плановые и профилактические работы на электросетях. Поэтому энергетики подготовили графики временных отключений электроэнергии, которые будут действовать 3 февраля.

С 10 до 16 часов из-за планового ремонта электрооборудования будут выключать свет в Запорожье по следующим адресам:

Архитектурна — 70, 72

Барвыста (Войкова) — 1–7, 2–6

Вийськбуд — 200

Виктора Духовченко (Цюрупы) — 42–64, 67–89

Героив 55 Брыгады (Уральська) — 10–26

Героив Днипра (Тельмана) — 31, 33

Евгена Адамцевыча (Тымирязева) — 196–224, 243–275

Игора Сикорського — 218–232

Курортна — 48, 50–96, 98, 57–61, 63, 65–103

Мальовныча — 47–91, 52–106

Оборонна — 13–25, 18–28

Павлокичкаська — 4

Стартова — 104, 69, 69а, 69б

Финальна — 4, 8

Фундаментальна — 3

Чумацтва (Нарыманова) — 1–27, 2–16

С 9:30 до 15:30 часа обесточат следующие улицы Запорожья:

Велычара (Сергия Тюленина): 39-61

Героив полку "Азов" (бул. Гвардийськый): 37-49, 34-48

Павлокичкаська: 2, 6, 8

Сарматська (Кронштадська): 1- 7, 11-15, 2-10

Финальна: 10, 12, 5

Фундаментальна: 9

пер. Корабельный: 1-3, 2-6

В области также будут дополнительно выключать электричество через плановые и профилактические работы. В частности света не будет с 9 до 17 часов в следующих населенных пунктах:

с. Васыливське улица:

Грибова - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 22, 2 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

с. Герасивка улица:

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 26 31, 32, 33, 34, 35, 36

с. Дерезивка улица:

Садова - 5, 5а, 8, 10, 19, 33, 48, 58, 68, 70

Энергетики рекомендуют заранее проверять актуальные графики отключения света в Запорожье на 3 февраля, планировать свое время с учетом возможных перерывов в электроснабжении и пониманием относиться к неудобствам, ведь работы направлены на улучшение стабильности и безопасности электросетей.

