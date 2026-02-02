Украинцам обнародовали дополнительные графики отключения света на 3 февраля, действующие в Запорожье и области, сообщает Politeka.net.
Такую информацию предоставили в «Запорожьеоблэнерго» .
В Запорожье и в Запорожской области проведут масштабные плановые и профилактические работы на электросетях. Поэтому энергетики подготовили графики временных отключений электроэнергии, которые будут действовать 3 февраля.
С 10 до 16 часов из-за планового ремонта электрооборудования будут выключать свет в Запорожье по следующим адресам:
- Архитектурна — 70, 72
- Барвыста (Войкова) — 1–7, 2–6
- Вийськбуд — 200
- Виктора Духовченко (Цюрупы) — 42–64, 67–89
- Героив 55 Брыгады (Уральська) — 10–26
- Героив Днипра (Тельмана) — 31, 33
- Евгена Адамцевыча (Тымирязева) — 196–224, 243–275
- Игора Сикорського — 218–232
- Курортна — 48, 50–96, 98, 57–61, 63, 65–103
- Мальовныча — 47–91, 52–106
- Оборонна — 13–25, 18–28
- Павлокичкаська — 4
- Стартова — 104, 69, 69а, 69б
- Финальна — 4, 8
- Фундаментальна — 3
- Чумацтва (Нарыманова) — 1–27, 2–16
С 9:30 до 15:30 часа обесточат следующие улицы Запорожья:
- Велычара (Сергия Тюленина): 39-61
- Героив полку "Азов" (бул. Гвардийськый): 37-49, 34-48
- Павлокичкаська: 2, 6, 8
- Сарматська (Кронштадська): 1- 7, 11-15, 2-10
- Финальна: 10, 12, 5
- Фундаментальна: 9
- пер. Корабельный: 1-3, 2-6
В области также будут дополнительно выключать электричество через плановые и профилактические работы. В частности света не будет с 9 до 17 часов в следующих населенных пунктах:
с. Васыливське улица:
- Грибова - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 22, 2 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
с. Герасивка улица:
- Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 26 31, 32, 33, 34, 35, 36
с. Дерезивка улица:
- Садова - 5, 5а, 8, 10, 19, 33, 48, 58, 68, 70
Энергетики рекомендуют заранее проверять актуальные графики отключения света в Запорожье на 3 февраля, планировать свое время с учетом возможных перерывов в электроснабжении и пониманием относиться к неудобствам, ведь работы направлены на улучшение стабильности и безопасности электросетей.
