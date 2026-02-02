Українцям оприлюднили додаткові графіки відключення світла на 3 лютого, що будуть діяти в Запоріжжі та області, повідомляє Politeka.net.
Таку інформацію надали в «Запоріжжяобленерго».
У Запоріжжі та Запорізькій області проведуть масштабні планові й профілактичні роботи на електромережах. Через це енергетики підготували графіки тимчасових відключень електроенергії, які діятимуть 3 лютого.
З 10 до 16 години через плановий ремонт електрообладнання вимикатимуть світло в Запоріжжі за такими адресами:
- Архітектурна — 70, 72
- Барвиста (Войкова) — 1–7, 2–6
- Військбуд — 200
- Віктора Духовченко (Цюрупи) — 42–64, 67–89
- Героїв 55 Бригади (Уральська) — 10–26
- Героїв Дніпра (Тельмана) — 31, 33
- Євгена Адамцевича (Тимірязєва) — 196–224, 243–275
- Ігора Сікорського — 218–232
- Курортна — 48, 50–96, 98, 57–61, 63, 65–103
- Мальовнича — 47–91, 52–106
- Оборонна — 13–25, 18–28
- Павлокічкаська — 4
- Стартова — 104, 69, 69а, 69б
- Фінальна — 4, 8
- Фундаментальна — 3
- Чумацтва (Нариманова) — 1–27, 2–16
З 9:30 до 15:30 години знеструмлять наступні вулиці Запоріжжя:
- Величара (Сергія Тюленіна): 39-61
- Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський): 37-49, 34-48
- Павлокічкаська: 2, 6, 8
- Сарматська (Кронштадська): 1- 7, 11-15, 2-10
- Фінальна: 10, 12, 5
- Фундаментальна: 9
- пров. Корабельний: 1-3, 2-6
В області також додатково вимикатимуть електрику через планові та профілактичні роботи. Зокрема світла не буде з 9 до 17 години в наступних населених пунктах:
с. Василівське вулиця:
- Грібова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22а, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
с. Герасівка вулиця:
- Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
с. Дерезівка вулиця:
- Садова — 5, 5а, 8, 10, 19, 33, 48, 58, 68, 70
Енергетики рекомендують заздалегідь перевіряти актуальні графіки відключення світла в Запоріжжі на 3 лютого, планувати свій час з урахуванням можливих перерв в електропостачанні та з розумінням ставитися до незручностей, адже роботи спрямовані на покращення стабільності та безпеки електромереж.
