У Запоріжжі та Запорізькій області проведуть масштабні планові й профілактичні роботи на електромережах, тому вводяться графіки відключення світла 3 лютого.

Українцям оприлюднили додаткові графіки відключення світла на 3 лютого, що будуть діяти в Запоріжжі та області, повідомляє Politeka.net.

Таку інформацію надали в «Запоріжжяобленерго».

У Запоріжжі та Запорізькій області проведуть масштабні планові й профілактичні роботи на електромережах. Через це енергетики підготували графіки тимчасових відключень електроенергії, які діятимуть 3 лютого.

З 10 до 16 години через плановий ремонт електрообладнання вимикатимуть світло в Запоріжжі за такими адресами:

Архітектурна — 70, 72

Барвиста (Войкова) — 1–7, 2–6

Військбуд — 200

Віктора Духовченко (Цюрупи) — 42–64, 67–89

Героїв 55 Бригади (Уральська) — 10–26

Героїв Дніпра (Тельмана) — 31, 33

Євгена Адамцевича (Тимірязєва) — 196–224, 243–275

Ігора Сікорського — 218–232

Курортна — 48, 50–96, 98, 57–61, 63, 65–103

Мальовнича — 47–91, 52–106

Оборонна — 13–25, 18–28

Павлокічкаська — 4

Стартова — 104, 69, 69а, 69б

Фінальна — 4, 8

Фундаментальна — 3

Чумацтва (Нариманова) — 1–27, 2–16

З 9:30 до 15:30 години знеструмлять наступні вулиці Запоріжжя:

Величара (Сергія Тюленіна): 39-61

Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський): 37-49, 34-48

Павлокічкаська: 2, 6, 8

Сарматська (Кронштадська): 1- 7, 11-15, 2-10

Фінальна: 10, 12, 5

Фундаментальна: 9

пров. Корабельний: 1-3, 2-6

В області також додатково вимикатимуть електрику через планові та профілактичні роботи. Зокрема світла не буде з 9 до 17 години в наступних населених пунктах:

с. Василівське вулиця:

Грібова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22а, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

с. Герасівка вулиця:

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

с. Дерезівка вулиця:

Садова — 5, 5а, 8, 10, 19, 33, 48, 58, 68, 70

Енергетики рекомендують заздалегідь перевіряти актуальні графіки відключення світла в Запоріжжі на 3 лютого, планувати свій час з урахуванням можливих перерв в електропостачанні та з розумінням ставитися до незручностей, адже роботи спрямовані на покращення стабільності та безпеки електромереж.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Запорізькій області: де можна отримати 42 тисячі та хто у списку щасливчиків.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: хто скористається цією підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Запоріжжі: частина українців потішать непоганою надбавкою, кому пощастить.