Вводятся плановые графики отключения света в Чернигове из-за проведения работ на городских электросетях 3 февраля.

Графики отключения света в Чернигове на 3 февраля охватят десятки адресов из-за профилактических работ в электросетях, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в "Чернігівобленерго".

С 9 до 17 часов будут продолжаться обесточивания в Чернигове по следующим адресам:

1-й Глухивськый — 1, 1а, 3, 3а, 4, 6, 6а, 7, 9

2-й Глухивськый — 1, 4, 5, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Алексеева — 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 66а, 68, 70, 70а, 72, 72а, 74, 74а, 76, 76а, 78, 80, 82, 84

Васыля Будныка — 3–41, 4а, 27а, 27б, 41а

Гетьмана Полуботка — 10, 128, 130

Глухивська — 1–10, 2а, 2б, 3а

Городнянська — 1–11, 13, 15, 17, 19, 21, 8а, 8б, 10а

Дмытра Самоквасова — 1–6

Добровольцив — 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Елецька — 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 12а, 14б, 16, 16а, 18, 19, 20, 20а, 20б, 22, 24

Земська — 65

Ковпака — 1

Корюкивська — 1

Коцюбынського — 61, 63

Кукушанка — 1

Леонида Каденюка — 1–23, 6а, 15а, 17а, 23а

Льотна — 30, 32, 33, 35, 3а

Льотный — 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 9, 11, 13

Мыру — 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 6б

Мыхалевыча — 15

Молчанова — 1–9, 11, 13, 15, 17, 2а, 5а, 8а

Олександра Довженка — 1–6, 8, 8а, 10, 12, 12а, 14, 15

Олександра Тыщынського — 3–34, 36, 38–42, 44, 46, 46б, 48, 49, 4а, 19а, 20а

Партызанськый — 1–24, 26–35

Пласту — 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 2а

Полуботка — 6, 10, 63, 73, 75, 77а, 77б, 83, 84а, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 108а, 118, 122а, 124, 124а, 126а, 126б, 128, 128а, 128б, 130, 130а

Прывитна — 2–21, 23, 25, 27, 20а, 27а

Пятныцька — 4, 4а, 6, 6/5, 8

Сагайдак — 1–24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 1а, 6а, 8а, 10а, 13б, 14а, 15а, 24а

Сагайдак 1-й — 12, 17

Садова — 11а

Седнивськый — 1, 1а, 3, 3а, 4, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 18, 17б

Сонячна-Подусивка — 3–15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 2а, 2б, 6а, 8а, 14а

Спортывна — 6, 32–69, 71, 73, 75, 77, 77а, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 36а, 48/1, 59а, 62а, 64а

Старострыженська — 3–23, 6а, 14а, 18а, 23а

Стрилецька — 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 40б, 42, 42а, 44, 44а, 46, 48, 50, 50в, 52а, 52б

Теробороны — 52а, 52б, 54, 54а, 56–159 (вкл.), 138, 138а, 141, 141а

Тыха — 3

Федора Уманця — 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 2/61, 2/170

Юрия Мезенцева — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 60, 60а, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85

Ягидна — 1–25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 18а, 19а, 20а

Графики отключений "Чернігівобленерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

