Следует ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области, которые будут действовать 3 февраля.

Графики отключения света в Кировоградской области на 3 февраля продлятся из-за плановых и профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Украинцев предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому электроснабжение в отдельных районах будет временно ограничено. Следует ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области, которые будут действовать 3 февраля.

С 9 до 16 часов из-за планового ремонта не будет электричества в населенном пункте Попельнясте на улице:

Шевченка - 56, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 99 92, 94, 95, 96

С 9 до 17 часов в селе Войнивка будут продолжаться дополнительные графики отключения света. Они охватят следующие адреса:

Дачный кооп. «Жовтень» — 240;

Ингулецька — 1, 3, 4, 5, 8, 11, 12;

Культурна — 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10;

пер. Набережный — 1, 2а, 3, 3а, 4, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12а, 13, 14, 15, 17, 20;

Софиивська — 7;

Центральна — 1, 1Б, 2, 2а, 4, 5б, 7, 14, 21, 21а, 21г, 23, 25, 26а, 27, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 47, 51, 53, 55, 57а, 61

С 9 до 17 часов элетрику будут выключать электричество в Кропивницком районе, в следующих населенных пунктах:

Черняхивка улицы:

Мыру — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24Б;

Правды — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11;

Кавказька — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

пер. Кавказькый — 3, 5, 7, 9;

Кленова — 163;

Берегова — 2Б;

Насосна — 1, 2, 3, 6;

Польова — 4;

пер. Прыричный — 1В, 1г

Бережынка улицы:

Затышна — 18, 35, 45;

Вышнева — 42, 45, 50, 55, 57;

Молодижна — 1, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 4, 5, 6, 6А, 7, 7а, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 33;

Центральна — 12, 12а, 13, 15, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 50а, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 74, 76, 77а, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 110

Актуальный график отключений электроэнергии для Кировоградской области можно найти на официальном сайте ПрАТ «Кіровоградобленерго».

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новый график движения поездов в Кировоградской области: что изменилось для пассажиров.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: украинцам обещают поддержку, кто в списке получателей.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: куда обращаться за помощью.