Варто ознайомитись з графіками відключення світла в Кіровоградській області, що будуть діяти 3 лютого.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 3 лютого триватимуть через планові та профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Українців попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому електропостачання в окремих районах буде тимчасово обмежене. Варто ознайомитись з графіками відключення світла в Кіровоградській області, що будуть діяти 3 лютого.

З 9 до 16 години через плановий ремонт не буде електрики в населеному пункті Попельнясте на вулиці:

Шевченка — 56, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 89б, 90, 91, 91А, 92, 94, 95, 96

З 9 до 17 години в селі Войнівка триватимуть додаткові графіки відключення світла. Вони охоплять наступні адреси:

Дачний кооп. «Жовтень» — 240;

Інгулецька — 1, 3, 4, 5, 8, 11, 12;

Культурна — 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10;

пров. Набережний — 1, 2а, 3, 3а, 4, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12а, 13, 14, 15, 17, 20;

Софіївська — 7;

Центральна — 1, 1Б, 2, 2а, 4, 5б, 7, 14, 21, 21а, 21г, 23, 25, 26а, 27, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 47, 51, 53, 55, 57а, 61

З 9 до 17 години елетрику вимикатимуть електрику в Кропивницькому районі, в наступних населених пунктах:

Черняхівка вулиці:

Миру — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24Б;

Правди — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11;

Кавказька — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

пров. Кавказький — 3, 5, 7, 9;

Кленова — 163;

Берегова — 2Б;

Насосна — 1, 2, 3, 6;

Польова — 4;

пров. Прирічний — 1В, 1г

Бережинка вулиці:

Затишна — 18, 35, 45;

Вишнева — 42, 45, 50, 55, 57;

Молодіжна — 1, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 4, 5, 6, 6А, 7, 7а, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 33;

Центральна — 12, 12а, 13, 15, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 50а, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 74, 76, 77а, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 110

Актуальний графік відключень електроенергії для Кіровоградської області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго».

