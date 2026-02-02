Графіки відключення світла у Вінницькій області на 3 лютого діютимуть у зв'язку з плановими та профілактичними роботами в регіоні, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».
Енергетики «Вінницяобленерго» проводитимуть планові технічні роботи на електромережах, які тимчасово можуть вплинути на стабільність електропостачання. У зв’язку з цим у Вінницькій області затверджено графіки відключення електроенергії 3 лютого.
З 9 до 17 години знеструмлення охоплять населений пункт Яришівка. Вони охоплять будинки, що знаходяться за наступними адресами:
- Урожайна: 22, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25;
- Садибна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 40, 40А.
З 9 до 17 години в населеному пункті Прибузьке електрики не буде за такими адресами:
- вулиця Дачна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24А, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 64.
З 9 до 17 години в населеному пункті Божоники не буде електрики. Обмеження охоплять наступні вулиці:
- Академічна 7, 12, 17
- Архітектурна 2, 6, 7, 8, 11, 16, 22, 28
- Володимирська 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 22, 23, 25, 27, 28
- Восьма 301, 1140
- Головна 1, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 10, 11, 13А, 14, 17, 17А, 18, 19, 21, 23, 28, 30, 32, 44, 45, 46, 48, 52, 56, 62, 70, 1465
- Дачна 1В, 1Г, 22А, 25, 27, 27А, 27Л, 27М, 27Н, 28В, 43В, 43Д, 43К, 63, 63/1, 64А, 66, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84А, 85, 85А, 86, 86А, 88, 89, 90, 91, 94, 96, 97, 99, 101, 107, 111, 115, 120, 121, 122, 123, 134, 154
- Друга 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10/12, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 620
- Дружби 72, 77
- Зарічна 19, 26, 27, 33, 64, 88, 93, 106
- Інститутська 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24
- Квітнева 12, 33, 37
- Козацька 99А, 103А, 104
- Кооперативна 21
- Коротка 2, 3А, 4, 5, 7, 8, 10, 11
- Молодіжна 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
- Набережна 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 37, 41, 43, 45
- Незалежності 43Б, 59А, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114А, 114Б, 115, 116, 117, 118, 118А, 118Б, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132А, 132Б, 133, 134, 134А, 135, 136, 137, 138, 138А, 139, 140, 141, 142А, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 160А, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 188А, 190, 192, 194, 196, 198, 202, 302, 303, 324
- Окружна 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 612
- Перша 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 621
- Пирогова 139А, 139Б, 151Ж, 153А
- Поперечна 16
- П’ята 1, 5, 9, 16, 19, 35, 301, 1576
- Рясна 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25
- Садибна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 40, 40А.
