У зв’язку з плановими роботами у Вінницькій області затверджено графіки відключення електроенергії 3 лютого.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

Енергетики «Вінницяобленерго» проводитимуть планові технічні роботи на електромережах, які тимчасово можуть вплинути на стабільність електропостачання. У зв’язку з цим у Вінницькій області затверджено графіки відключення електроенергії 3 лютого.

З 9 до 17 години знеструмлення охоплять населений пункт Яришівка. Вони охоплять будинки, що знаходяться за наступними адресами:

Урожайна: 22, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25;

Садибна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 40, 40А.

З 9 до 17 години в населеному пункті Прибузьке електрики не буде за такими адресами:

вулиця Дачна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24А, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 64.

З 9 до 17 години в населеному пункті Божоники не буде електрики. Обмеження охоплять наступні вулиці:

Академічна 7, 12, 17

Архітектурна 2, 6, 7, 8, 11, 16, 22, 28

Володимирська 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 22, 23, 25, 27, 28

Восьма 301, 1140

Головна 1, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 10, 11, 13А, 14, 17, 17А, 18, 19, 21, 23, 28, 30, 32, 44, 45, 46, 48, 52, 56, 62, 70, 1465

Дачна 1В, 1Г, 22А, 25, 27, 27А, 27Л, 27М, 27Н, 28В, 43В, 43Д, 43К, 63, 63/1, 64А, 66, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84А, 85, 85А, 86, 86А, 88, 89, 90, 91, 94, 96, 97, 99, 101, 107, 111, 115, 120, 121, 122, 123, 134, 154

Друга 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10/12, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 620

Дружби 72, 77

Зарічна 19, 26, 27, 33, 64, 88, 93, 106

Інститутська 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24

Квітнева 12, 33, 37

Козацька 99А, 103А, 104

Кооперативна 21

Коротка 2, 3А, 4, 5, 7, 8, 10, 11

Молодіжна 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Набережна 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 37, 41, 43, 45

Незалежності 43Б, 59А, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114А, 114Б, 115, 116, 117, 118, 118А, 118Б, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132А, 132Б, 133, 134, 134А, 135, 136, 137, 138, 138А, 139, 140, 141, 142А, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 160А, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 188А, 190, 192, 194, 196, 198, 202, 302, 303, 324

Окружна 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 612

Перша 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 621

Пирогова 139А, 139Б, 151Ж, 153А

Поперечна 16

П’ята 1, 5, 9, 16, 19, 35, 301, 1576

Рясна 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Садибна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 40, 40А.

