Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области доступно для отдельных людей, которые ищут временное проживание в частных домах или квартирах.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предлагают найти через платформу «Допомагай», где обнародованы актуальные предложения от владельцев в Борисполе и Киеве, сообщает Politeka.

Речь идет о нескольких вариантах размещения, рассчитанных преимущественно на женщин, а в отдельных случаях и на женщин с детьми или пожилых людей, с четко определенными требованиями к условиям проживания и формату сожительства.

Одно из предложений в Борисполе на Льва Толстого, 12. Владельцы готовы предоставить отдельную комнату в частном доме на период войны. В доме автономное отопление, постоянно есть вода, ванная комната, отдельный туалет и кухня с возможностью самостоятельного приготовления пищи.

Проживание до завершения отопительного сезона. Рассматривается женщина до 40 лет, также возможен вариант проживания женщины с ребенком в возрасте от 3 до 10 лет.

Еще одно предложение бесплатного жилья для ВПЛ в Киевской области – в Киеве, район Парково-Сырецкий, вблизи станции метро Дорогожичи. Владелец готов предоставить отдельную квартиру для одинокой женщины на любой срок.

В то же время, отмечается, что проживание предусматривает помощь в уходе за пожилым мужчиной 68 лет. Формат обитания рассматривается как взаимная поддержка.

Также в Киеве, на улице Натальи Ужвий, обнародовано предложение проживания для энергичной и хозяйственной женщины, возможно проживание с ребенком. В этом случае крыша над головой предоставляется в обмен на помощь незрячему престарелому мужскому полу.

Другие предложения можно также посмотреть на сайте.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: по какому адресу можно получить поддержку.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Киевской области: при каких условиях украинцам откажут в помощи в 2026 году.