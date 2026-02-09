Безкоштовне житло для ВПО в Київській області доступне для окремих людей, які шукають тимчасове проживання у приватних будинках чи квартирах.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області пропонують знайти через платформу «Допомагай», де оприлюднено актуальні пропозиції від власників у Борисполі та Києві, повідомляє Politeka.

Йдеться про кілька варіантів розміщення, розрахованих переважно на жінок, а в окремих випадках і на жінок з дітьми або людей похилого віку, з чітко визначеними вимогами до умов проживання та формату співжиття.

Одна з пропозицій є у Борисполі на Льва Толстого, 12. Власники готові надати окрему кімнату у приватному будинку на період війни. У будинку автономне опалення, постійно є вода, облаштована ванна кімната, окремий туалет та кухня з можливістю самостійного приготування їжі.

Проживання можливе до завершення опалювального сезону. Розглядається жінка віком до 40 років, також можливий варіант проживання жінки з дитиною віком від 3 до 10 років.

Ще одна пропозиція безкоштовного житла для ВПО у Київській області - в Києві, район Парково-Сирецький, поблизу станції метро Дорогожичі. Власник готовий надати окрему квартиру для одинокої жінки на будь-який термін.

Водночас, зазначається, що проживання передбачає допомогу у догляді за чоловіком похилого віку 68 років. Формат проживання розглядається як взаємна підтримка.

Також у Києві, на вулиці Наталії Ужвій, оприлюднено пропозицію проживання для енергійної та хазяйновитої жінки, можливе проживання з дитиною. У цьому випадку дах над головою надається в обмін на допомогу незрячій людині похилого віку чоловічої статі.

Інші пропозиції можна також переглянути на сайті.

