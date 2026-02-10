Дефицит продуктов в Харькове будет минимальным, а государственный контроль помогает сдерживать потенциальное повышение цен на подсолнечное масло для населения.

Дефицит продуктов в Харькове не ожидается, несмотря на удары по маслозаводам, сообщает Politeka.

Внутреннее потребление подсолнечного масла в стране составляет всего 5,6–8% общего производства. Поэтому даже после атак на критические объекты массовой нехватки товара не предполагается.

Министерство экономики уверяет, что цены на внутреннем рынке останутся стабильными. В то же время, аналитики «АПК-Информ» предостерегают, что несколько факторов могут влиять на стоимость масла в ближайшее время. Эксперт Светлана Киричок объясняет: «Цена на подсолнечное масло может возрасти из-за повышения спроса на экспортные партии, сниженной активности продаж сырья аграриями и роста производственных рисков».

Она добавляет, что затраты на производство повышаются из-за дефицита электроэнергии, дополнительных генераторов на предприятиях, логистических потребностей и страховых затрат. Несмотря на это, эксперт отмечает, что существенного подорожания социально значимого масла ожидать не стоит.

Государственное регулирование цен действует с 30 декабря 2021 года. Если розничная цена растет более чем на 15%, предприятия должны предупреждать покупателей за 30 дней; при росте на 10-15% - за 14 дней, при 5-10% - за три дня. Торговая прибавка не может превышать 10% оптовой стоимости производителя или таможенной цены.

Таким образом, дефицит продуктов в Харькове будет минимальным, а государственный контроль помогает сдерживать потенциальное повышение цен на подсолнечное масло для населения.

Жителям советуют следить за изменениями цен, но сохранять уверенность в доступности основных товаров в магазинах.

Источник: glavcom

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Харьковской области: какие новые цены установили магазины.

Также Politeka сообщала, Дефицит хлеба в Харьковской области: какие товары уже ограничены на полках.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: что делать в случае задержки выплат.