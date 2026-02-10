Дефіцит продуктів у Харкові залишатиметься мінімальним, а державний контроль допомагає стримувати потенційне підвищення цін на соняшникову олію для населення.

Дефіцит продуктів у Харкові не очікується, незважаючи на удари по олійних заводах, повідомляє Politeka.

Внутрішнє споживання соняшникової олії в країні становить лише 5,6–8% від загального виробництва. Через це навіть після атак на критичні об’єкти масового браку товару не передбачається.

Міністерство економіки запевняє, що ціни на внутрішньому ринку залишаться стабільними. Водночас аналітики «АПК-Інформ» застерігають, що декілька факторів можуть впливати на вартість олії найближчим часом. Експертка Світлана Киричок пояснює: «Ціна на соняшникову олію може зрости через підвищення попиту на експортні партії, знижену активність продажів сировини аграріями та зростання виробничих ризиків».

Вона додає, що витрати на виробництво підвищуються через дефіцит електроенергії, додаткові генератори на підприємствах, логістичні потреби та страхові витрати. Попри це, експертка наголошує, що суттєвого подорожчання соціально значущої олії очікувати не варто.

Державне регулювання цін діє з 30 грудня 2021 року. Якщо роздрібна ціна зростає на понад 15%, підприємства повинні попереджати покупців за 30 днів; при зростанні на 10–15% — за 14 днів, при 5–10% — за три дні. Торгова надбавка не може перевищувати 10% оптової вартості виробника або митної ціни.

Таким чином, дефіцит продуктів у Харкові залишатиметься мінімальним, а державний контроль допомагає стримувати потенційне підвищення цін на соняшникову олію для населення.

Жителям радять стежити за змінами цін, але зберігати впевненість у доступності основних товарів у магазинах.

