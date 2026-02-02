Подорожание проезда в Кировоградской области ощутят жители одного из городов, где власти пересмотрели тарифы на городские и пригородные автобусные маршруты.

Подорожание проезда в Кировоградской области явилось результатом решения исполнительного комитета Александрийского городского совета, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте городского совета, 29 января комитет утвердил предельный тариф на перевозку в пределах города на уровне 15 гривен.

На пригородных маршрутах № 81/2, 81/3, 81/4, курсирующих в поселок Александрийский, стоимость поездки установили на уровне 20 гривен.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, перевозчики подавали расчеты со значительно более высокими тарифами – более 19 гривен по городу и 27 гривен в поселок.

После проверки экономически обоснованный тариф был определен на уровне 15,95 гривен по городу и 21,30 в пригородном направлении. Комиссия рекомендовала более низкий тариф, который и поддержал исполком, установив 15 и 20 гривен соответственно.

Мэр Сергей Кузьменко подчеркнул, что подорожание проезда в Кировоградской области не происходило почти 4 года. За это время значительно выросли расходы перевозчиков на горючее, запчасти и оплату труда.

Это оказывает непосредственное влияние на возможность содержать транспорт в надлежащем состоянии и обеспечивать безопасные перевозки для пассажиров.

По словам представителей горсовета, подорожание проезда в Кировоградской области пока утвердили документально, а пассажиры это почувствуют уже с 9 февраля.

Новые тарифы относятся ко всем категориям автобусов – как коммунальных, так и частных перевозчиков. По словам начальника управления экономики Ростислава Черевашко, повышение тарифов является экономически обоснованным и необходимым для стабильной работы городского транспорта.

