Подорожчання проїзду в Кіровоградській області відчують мешканці одного з міст, де влада переглянула тарифи на міські та приміські автобусні маршрути.

Подорожчання проїзду в Кіровоградській області стало результатом рішення виконавчого комітету Олександрійської міської ради, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті міської ради, 29 січня комітет затвердив граничний тариф на перевезення в межах міста на рівні 15 гривень.

На приміських маршрутах № 81/2, 81/3, 81/4, що курсують до селища Олександрійського, вартість поїздки встановили на рівні 20 гривень.

Як повідомили в пресслужбі міськради, перевізники подавали розрахунки із значно вищими тарифами – понад 19 гривень по місту та 27 гривень до селища.

Після перевірки економічно обґрунтований тариф було визначено на рівні 15,95 гривень по місту та 21,30 гривень у приміському напрямку. Комісія рекомендувала нижчий тариф, який і підтримав виконком, встановивши 15 та 20 гривень відповідно.

Міський голова Сергій Кузьменко підкреслив, що подорожчання проїзду в Кіровоградській області не відбувалося майже 4 роки. За цей час значно зросли витрати перевізників на пальне, запчастини та оплату праці.

Це безпосередньо впливає на можливість утримувати транспорт у належному стані та забезпечувати безпечні перевезення для пасажирів.

За словами представників міськради, подорожчання проїзду в Кіровоградській області поки затвердили документально, а пасажири відчують це вже з 9 лютого.

Нові тарифи стосуються всіх категорій автобусів – як комунальних, так і приватних перевізників. За словами начальника управління економіки Ростислава Черевашка, підвищення тарифів є економічно обґрунтованим та необхідним для стабільної роботи міського транспорту.

