Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области предоставляют в нескольких государственных и общественных учреждениях.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области реализуются для поддержки уязвимых групп населения, сообщает Politeka.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области предусматривают возможность получения не только питания, но и дополнительных услуг.

Так, областной социальный центр матери и ребенка принимает переселенцев на ночлег, предлагая комфортные условия проживания и приготовления пищи.

Здесь семьи с детьми могут остаться на несколько дней, пока ищут постоянное жилье. Центр обеспечивает детским питанием, средствами гигиены для детей и постельным бельем.

Продовольствие предоставляют благотворители не постоянно, поэтому следует следить за сообщениями о выдаче.

Также поддержку можно получить в Центрально-украинском государственном доме художественного и технического творчества имени Helen Arutunian.

Здесь граждане могут рассчитывать на гуманитарную помощь, консультации психолога и убежища во время воздушной тревоги в подвальном хранилище.

Учреждение обслуживает переселенцев, детей, пожилых, женщин, малообеспеченные и многодетные семьи, а также людей с инвалидностью.

Еще один важный пункт оказания помощи – Гуманитарный штаб, расположенный на территории школы УПК №26 – ДУЗ – ДЮЦ "Зорецвит". Здесь люди могут получить горячие обеды, одежду, детское питание и бесплатные продукты с собой.

Специалисты советуют ВПЛ и пенсионерам в Кировоградской области следить за обновлениями на официальных сайтах и ​​страницах заведений в социальных сетях. Там размещают информацию о датах выдачи, условиях получения помощи и необходимых документах.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новый график движения поездов в Кировоградской области: что изменилось для пассажиров.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: украинцам обещают поддержку, кто в списке получателей.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: куда обращаться за помощью.