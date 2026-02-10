Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области стало доступным для тех, кто вынужденно покинул родные дома из-за войны и ищет безопасное место жительства.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области предлагает платформа "Допомагай", которая объединяет объявления людей, готовых принять переселенцев в безопасных городах Украины и за рубежом, сообщает Politeka.

Использование платформы абсолютно бесплатно, все объявления проверяются вручную, а удобная система фильтров позволяет найти жилье для ВПЛ в Харьковской области в соответствии с возрастом, семейным положением, количеством детей или наличием домашних животных.

На сегодняшний день доступны несколько вариантов бесплатного жилья для ВПЛ в Харьковской области. В селе Бабаи переселенцы могут получить две комнаты в частном доме с кухней и газом.

В доме нет ванной комнаты, туалет расположен на улице, но есть большой земельный участок, сарай и погреб, позволяющий хранить продукты и вещи. Рядом расположены лес и озеро, а до облцентра – 12 километров.

В Харькове доступно несколько квартирных вариантов. В районе Деревянко предлагают трехкомнатную квартиру в отличном состоянии со всеми условиями для жизни. Квартира рассчитана на женщин и семьи с детьми.

Другой вариант на Салтовском шоссе предполагает комнату для порядочной женщины, готовой помогать пожилой хозяйке. В квартире обеспечены комфортные условия проживания, кухня, санузел и доступ к питьевой воде.

Также переселенцы получают возможность готовить свою еду и организовать быт по своим потребностям.

Платформа "Помогай" позволяет людям получить временное убежище в период адаптации, организовать быт, обеспечить детей местом обучения и сохранить спокойствие.

