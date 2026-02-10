Безкоштовне житло для ВПО у Харківській області стало доступним для тих, хто вимушено залишив рідні домівки через війну та шукає безпечне місце для проживання.

Безкоштовне житло для ВПО у Харківській області пропонує платформа "Допомагай", яка об’єднує оголошення людей, готових прийняти переселенців у безпечних містах України та за кордоном, повідомляє Politeka.

Користування платформою є абсолютно безкоштовним, усі оголошення перевіряються вручну, а зручна система фільтрів дозволяє знайти житло для ВПО у Харківській області відповідно до віку, сімейного стану, кількості дітей або наявності домашніх тварин.

На сьогодні доступні кілька варіантів безкоштовного житла для ВПО у Харківській області. У селі Бабаї переселенці можуть отримати дві кімнати у приватному будинку з кухнею та газом.

У будинку немає ванної кімнати, туалет розташований на вулиці, але є велика земельна ділянка, сарай та погріб, що дозволяє зберігати продукти і речі. Поруч розташовані ліс і озеро, а до облцентру - 12 кілометрів.

У самому Харкові доступні кілька квартирних варіантів. У районі Дерев’янка пропонують трикімнатну квартиру у чудовому стані з усіма умовами для життя. Квартира розрахована на жінок та родини з дітьми.

Інший варіант на Салтівському шосе передбачає кімнату для порядної жінки, яка готова допомагати літній господині. У квартирі забезпечені комфортні умови проживання, кухня, санвузол і доступ до питної води.

Також переселенці отримують можливість готувати власну їжу та організувати побут за своїми потребами.

Платформа "Допомагай" дозволяє людям отримати тимчасовий прихисток у період адаптації, організувати побут, забезпечити дітей місцем для навчання та зберегти спокій.

