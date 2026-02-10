Это помогает смягчить влияние повышения тарифов на коммунальные услуги в Одесской области и сохранить финансовую устойчивость семей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области вступило в силу с начала 2026, сообщает Politeka.

Изменения коснулись стоимости водоснабжения и канализационных услуг в местных общинах. Ренийский городской совет установил новые ставки для централизованных сетей. Причины роста – повышение минимальной зарплаты, прожиточного минимума и тарифов на электроэнергию, что повлияло на фактические расходы предприятия.

Один кубометр воды теперь стоит 38,87 грн, что на 7,2% больше, чем раньше. Услуга водоотвода поднялась до 47,62 грн. за кубометр, на 17,4% превышая предыдущую ставку.

В Водоканале отмечают, что предыдущие тарифы покрывали лишь 91% расходов. Дополнительные расходы возникли из-за роста зарплат персонала, электроэнергии и социальных корректировок. В год планируется подать более 478 тысяч кубометров воды и принять около 255 тысяч кубометров стоков.

Эксперты советуют жителям фиксировать показатели счетчиков, экономно использовать ресурсы и планировать расходы. Это помогает смягчить влияние повышения тарифов на коммунальные услуги в Одесской области и сохранить финансовую устойчивость семей.

Общество отмечает важность своевременной оплаты счетов и проверки официальных сообщений. Социально уязвимые категории могут рассчитывать на льготы или государственные субсидии, частично уменьшающие нагрузку на бюджет.

Рациональное использование воды и канализационных услуг обеспечивает бесперебойную работу сети и помогает избежать непредвиденных проблем в домохозяйствах.

