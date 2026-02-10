Це допомагає пом’якшити вплив підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області та зберегти фінансову стабільність сімей.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області набрало чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни торкнулися вартості водопостачання та каналізаційних послуг у місцевих громадах. Ренійська міська рада встановила нові ставки для централізованих мереж. Причини зростання — підвищення мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та тарифів на електроенергію, що вплинуло на фактичні витрати підприємства.

Один кубометр води тепер коштує 38,87 грн, що на 7,2% більше, ніж раніше. Послуга водовідведення піднялася до 47,62 грн за кубометр, на 17,4% перевищуючи попередню ставку.

У «Водоканалі» зазначають, що попередні тарифи покривали лише 91% витрат. Додаткові витрати виникли через зростання зарплат персоналу, електроенергії та соціальні коригування. За рік планується подати понад 478 тисяч кубометрів води та прийняти близько 255 тисяч кубометрів стоків.

Експерти радять мешканцям фіксувати показники лічильників, економно використовувати ресурси та планувати витрати. Це допомагає пом’якшити вплив підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області та зберегти фінансову стабільність сімей.

Громада наголошує на важливості своєчасної оплати рахунків та перевірки офіційних повідомлень. Соціально вразливі категорії можуть розраховувати на пільги або державні субсидії, що частково зменшують навантаження на бюджет.

Раціональне використання води і каналізаційних послуг забезпечує безперебійну роботу мереж і допомагає уникнути непередбачених проблем у домогосподарствах.

