Из-за плановых работ энергетики подготовили графики временных отключений электроэнергии, которые будут действовать 4 февраля.

Графики отключения света в Запорожье на 4 февраля охватят ряд улиц города, где введены плановые и профилактические работы, сообщает Politeka.net.

Информацию предоставили в «Запоріжжяобленерго».

В Запорожской области проведут масштабные плановые и профилактические работы на электросетях. Поэтому энергетики подготовили графики временных отключений электроэнергии, которые будут действовать 4 февраля.

Из-за планового ремонта электрооборудование электричество будут выключать с 9 до 17 часов в части домов, находящихся на улицах:

Абрагама Коопа (Истомина), Акациева (Титова), Алуштинська (Зелена), Андреаса Валльмана (Литвинова), Архипа Куинджи (Сурикова), Архитекторки Бельман (Адмирала Лазарева), Аскольдова (Пожарського), Байди (Чапаева), Бориса Гринченка (Крижановського), Бориспильска (Братська), Бориспильська, Буковинська (Дегтярева), Вишнева, Виктора Пеннера (Скрябина), Вильного Козацтва (Демяна Бедного), Витряна, Водяна, Гданська (Сибирська), Героив 37-го батальйону (Шушенська), Героив 93-и Бригади (Гудименка), Герхарда Ремпеля (Дибенка), Гетьмана Скоропадського (Доватора), Голди Меир (Сусанина), Голядкина, Гончарна (Искри), Грабовського (Котляревського), Гребинки (Рози Люксембург), Григория Вегмана, Депутатська, Дитриха Тиссена (Лихачова), Дружби, Дубова (Блюхера), Дубовця, Житня (Стасова), Запоризького Дуба (Ковпака), Зачиняева, Инженера Веденеева (Подвойського), Кайдашева (Платова), Калинова (Колонтай), Камянсько–Днипровська, Карпатська (Анапська), Кобзаря, Кочубея, Кошова (Благоева), Куренева (Булавина), Лелеки (Буревисника), Ликарняна, Ликарська, Лисна, Марко Вовчок, Менонитська (Фадеева), Михайливська (Есенина), Миклея, Наливайка, Нечипора Дейкуна (Чичерина), Нибуривська, Никопольське шосе, Оберегова (Громовои), Олены Телиги (Менжинського), Ольги Джигурды (Бурденка), Ольги Кобилянської (Ногина), Остапа Вишни, Пантелеймона Кулиша (Вильгельма Пика), Петра Бузука, Пидгирна, Питера Леппа (Отто Шмидта), Пищана, Професорки Тетяны Денисовои (Гладкова), Рильського, Розенталь, Салават Юлаева, Самийла Кишки (Корчагинська), Семеренка, Сергия Корольова, Скеляста, Сковороды, Славутича, Соняшныкова (Мыколы Руднева), Сосюры, Стадионна, Талалихина, Тараса Бульбы, Тычыны, Трясила, Фучика, Хворостяна, Цилинна, Яворницкого, пров. Алатирський (Ломоносова), пров. Арабатський, пров. Артековський, пров. Батуринська (Жигулевський), пров. Березневый (Мартовский), пров. Ближний (Тихий), пров. Буковинський, пров. Ветеранив (Зои Космодемянськои), пров. Вечирний (Циолковського), пров. Вильнянский, пров. Вильнянський, пров. Вирный (Чернишевського), пров. Вовчий (Ржевського), пров. Володарский, пров. Галицкий (Симбирський), пров. Гималайський (Крутый), пров. Дарницкий (Вишневый), пров. Джерельный, пров. Днипрорудный, пров. Канцеровский (Анадирський), пров. Класена (Адыгейський), пров. Костюшка, пров. Немировский (Ижевський), пров. Олега Мельниченка (Кубинського), пров. Палия, пров. Памятный, пров. Понтонный, пров. Прохолодный, пров. Родинный (Гайя), пров. Сичневый, пров. Соловиный, пров. Спасивський (Писарева), пров. Сриблястый, пров. Чуйский, пров. Широкий

С 10 до 16 часов также вводятся дополнительные графики отключения света в Запорожье. Они коснутся части домов по адресам:

8 Березня, Автозаводська, Айвазовського, Барвыста (Войкова), Богдана Ступкы, Велычара (Сергия Тюленина), Выноградна, Вийськбуд, Водограйна (Гаврылова), Володымыра Украинця (Новокузнецька), Героив Днипра (Тельмана), Героив полку «Азов» (бул. Гвардийський), Гетманська, Заозерна, Зернова, Ивана Гутника-Залужного (Червонои кинноты), Иванова, Котляревського, Курганна, Логинова, Медычна, Незалежности, Оборонна, Олександра Мурашка (Шышкина), Олександривська, Панаса Мырного, Петра Третяка (Ватутина), Престыжна, Прогресывна, Тыражна, Товарыська, Чумацтва (Нарыманова), Бердянськый, Газетный, Зенитный, Зерновый, Коксовый, Корабельный, Прямый, Рыбальськый, Ясный.

Энергетики рекомендуют заранее проверять актуальные графики отключения света в Запорожье на 4 февраля, планировать свое время с учетом возможных перерывов в электроснабжении и пониманием относиться к неудобствам, ведь работы направлены на улучшение стабильности и безопасности электросетей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области: где можно получить 42 тысячи и кто в списке счастливчиков.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: кто воспользуется этой поддержкой.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Запорожье: часть украинцев порадуют неплохой надбавкой, кому повезет.