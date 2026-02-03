Через планові роботи енергетики підготували графіки тимчасових відключень електроенергії, які діятимуть 4 лютого.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 4 лютого охоплять низку вулиць міста, де запроваджені планові та профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

Інформацію надали в «Запоріжжяобленерго».

У Запоріжжі проведуть масштабні планові й профілактичні роботи на електромережах. Через це енергетики підготували графіки тимчасових відключень електроенергії, які діятимуть 4 лютого.

Через плановий ремонт електрообладнання електрику вимикатимуть з 9 до 17 години в частині будинків, що знаходяться на вулицях:

Абрагама Коопа (Істоміна), Акацієва (Титова), Алуштинська (Зелена), Андреаса Валльмана (Литвинова), Архипа Куїнджі (Сурікова), Архітекторки Бельман (Адмірала Лазарева), Аскольдова (Пожарського), Байди (Чапаєва), Бориса Грінченка (Крижановського), Бориспільска (Братська), Бориспільська, Буковинська (Дегтярьова), Вишнева, Віктора Пеннера (Скрябіна), Вільного Козацтва (Демяна Бєдного), Вітряна, Водяна, Гданська (Сибірська), Героїв 37-го батальйону (Шушенська), Героїв 93-ї Бригади (Гудименка), Герхарда Ремпеля (Дибенка), Гетьмана Скоропадського (Доватора), Голди Меїр (Сусаніна), Голядкіна, Гончарна (Іскри), Грабовського (Котляревського), Гребінки (Рози Люксембург), Григорія Вегмана, Депутатська, Дітріха Тіссена (Ліхачова), Дружби, Дубова (Блюхера), Дубовця, Житня (Стасова), Запорізького Дуба (Ковпака), Зачиняєва, Інженера Веденеєва (Подвойського), Кайдашева (Платова), Калинова (Колонтай), Камянсько–Дніпровська, Карпатська (Анапська), Кобзаря, Кочубея, Кошова (Благоєва), Куренева (Булавіна), Лелеки (Буревісника), Лікарняна, Лікарська, Лісна, Марко Вовчок, Менонітська (Фадєєва), Михайлівська (Єсеніна), Міклея, Наливайка, Нечипора Дейкуна (Чичеріна), Нібурівська, Нікопольське шосе, Оберегова (Громової), Олени Теліги (Менжинського), Ольги Джигурди (Бурденка), Ольги Кобилянської (Ногіна), Остапа Вишні, Пантелеймона Куліша (Вільгельма Піка), Петра Бузука, Підгірна, Пітера Леппа (Отто Шмідта), Піщана, Професорки Тетяни Денисової (Гладкова), Рильського, Розенталь, Салават Юлаєва, Самійла Кішки (Корчагінська), Семеренка, Сергія Корольова, Скеляста, Сковороди, Славутича, Соняшникова (Миколи Руднєва), Сосюри, Стадіонна, Талаліхіна, Тараса Бульби, Тичини, Трясила, Фучика, Хворостяна, Цілинна, Яворницького, пров. Алатирський (Ломоносова), пров. Арабатський, пров. Артеківський, пров. Батуринська (Жигулівський), пров. Березневий (Мартовский), пров. Ближній (Тихий), пров. Буковинський, пров. Ветеранів (Зої Космодемянської), пров. Вечірній (Ціолковського), пров. Вільнянский, пров. Вільнянський, пров. Вірний (Чернишевського), пров. Вовчий (Ржевського), пров. Володарський, пров. Галицький (Симбірський), пров. Гімалайський (Крутий), пров. Дарницький (Вишневий), пров. Джерельний, пров. Дніпрорудний, пров. Канцерівський (Анадирський), пров. Класена (Адигейський), пров. Костюшка, пров. Немирівський (Іжевський), пров. Олега Мельниченка (Кубинського), пров. Палія, пров. Памятний, пров. Понтонний, пров. Прохолодний, пров. Родинний (Гайя), пров. Січневий, пров. Солов`їний, пров. Спасівський (Писарева), пров. Сріблястий, пров. Чуйський, пров. Широкий.

З 10 до 16 години також вводяться додаткові графіки відключення світла в Запоріжжі. Вони торкнуться частини будинків за адресами:

8 Березня, Автозаводська, Айвазовського, Барвиста (Войкова), Богдана Ступки (Третьої п`ятирічки), Величара (Сергія Тюленіна), Виноградна, Військбуд, Водограйна (Гаврилова), Володимира Українця (Новокузнецька), Героїв Дніпра (Тельмана), Героїв полку «Азов» (бул. Гвардійський), Гетманська, Заозерна, Зернова, Івана Гутніка-Залужного (Червоної кінноти), Іванова, Котляревського, Курганна, Логінова, Медична, Незалежності, Оборонна, Олександра Мурашка (Шишкіна), Олександрівська, Панаса Мирного, Петра Третяка (Ватутіна), Престижна, Прогресивна, Тиражна, Товариська, Чумацтва (Нариманова), Бердянський, Газетний, Зенітний, Зерновий, Коксовий, Корабельний, Прямий, Рибальський, Ясний.

Енергетики рекомендують заздалегідь перевіряти актуальні графіки відключення світла в Запоріжжі на 4 лютого, планувати свій час з урахуванням можливих перерв в електропостачанні та з розумінням ставитися до незручностей, адже роботи спрямовані на покращення стабільності та безпеки електромереж.

