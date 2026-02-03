Графики плановых отключений электроэнергии в Сумской области будут действовать 4 февраля, ограничения будут производиться в определенные часы.

Обнародованы дополнительные шрафики отключения света в Сумской области, которые охватят часть населенных пунктов уже 4 февраля, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Сумиобленерго».

Графики плановых отключений электроэнергии в Сумской области будут действовать 4 февраля, ограничения будут осуществляться в определенные часы. Украинцев просят заранее подготовиться к возможным временным обесточениям и с пониманием отнестись к введенным ограничениям.

С 9 до 15 часов обесточат Конотоп. Ограничения охватят следующие адреса:

Сарнавська — 3, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 28;

Гетьманська — 5, 6А, 7, 8, 9, 11, 37;

Ивана Сирка — 16А;

Депутатська — 96;

Джохара Дудаева — 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 12А, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21Б, 21В;

Мыру — 1, 1А, 1/1, 1/2, 2, 2Б, 2/20, 3, 4, 5, 6, 7, 7/32, 19, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61Б;

Романа Шухевыча — 35;

Братив Лузанив — 59, 59А;

Валентына Зайцева — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

Высока — 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 38;

Генерала Тхора — 14, 30, 46А;

Лисова — 35;

Лазаревського — 21А;

Клубна — 111.

С 9 до 15 обесточат Шостку, однако дополнительные выключения охватят только часть улиц:

Прывокзальна — 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 19, 121Ш;

Инстытутська — 6;

Молодижна — 14;

Мыру — 14, 18;

Героив Шосткынщыны — 24.

С 8 до 17 часов не будет электричества в городе Охтырка. Обесточивание произойдет в домах, расположенных по следующим адресам:

Мыру — 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27;

Сумська - 391, 391А, 393, 395, 395А, 395Б, 399, 401, 403, 403А;

Полевой - 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36;

Правдынськый - 1, 2, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19/51, 20, 21, 22;

Шырокый — 6A, 6B, 7, 8.

С 9:30 до 15:30 ограничение света охватит Лебедын, по следующим адресам:

Сергия Корольова - 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 22, 23 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54;

Вокзальна – 2.

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям Сумской области рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумыоблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

