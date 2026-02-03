Оприлюднено додаткові шрафіки відключення світла у Сумській області, що охоплять частину населених пунктів вже 4 лютого, повідомляє Politeka.net.
Про це попередили у пресслужбі «Сумиобленерго».
Графіки планових відключень електроенергії в Сумській області будуть діяти 4 лютого, обмеження здійснюватимуться у визначені години. Українців просять заздалегідь підготуватися до можливих тимчасових знеструмлень та з розумінням поставитися до запроваджених обмежень.
З 9 до 15 години знеструмлять Конотоп. Обмеження охоплять наступні адреси:
- Сарнавська — 3, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 28;
- Гетьманська — 5, 6А, 7, 8, 9, 11, 37;
- Івана Сірка — 16А;
- Депутатська — 96;
- Джохара Дудаєва — 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 12А, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21Б, 21В;
- Миру — 1, 1А, 1/1, 1/2, 2, 2Б, 2/20, 3, 4, 5, 6, 7, 7/32, 19, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61Б;
- Романа Шухевича — 35;
- Братів Лузанів — 59, 59А;
- Валентина Зайцева — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
- Висока — 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 38;
- Генерала Тхора — 14, 30, 46А;
- Лісова — 35;
- Лазаревського — 21А;
- Клубна — 111.
З 9 до 15 знеструмлять Шостку, проте додаткові вимкнення охоплять лише частину вулиць:
- Привокзальна — 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 19, 121Ш;
- Інститутська — 6;
- Молодіжна — 14;
- Миру — 14, 18;
- Героїв Шосткинщини — 24.
З 8 до 17 години не буде електрики у місті Охтирка. Знеструмлення стануться в будинках, що розташовані за наступними адресами:
- Миру — 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27;
- Сумська — 391, 391А, 393, 395, 395А, 395Б, 399, 401, 403, 403А;
- Польовий — 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36;
- Правдинський — 1, 2, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19/51, 20, 21, 22, 22А, 24;
- Широка — 6А, 6Б, 7, 8.
З 9:30 до 15:30 обмеження світла охопить Лебедин, за такими адресами:
- Сергія Корольова — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54;
- Вокзальна — 2.
Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху поїздів у Сумській області: які рейси змінили маршрут.
Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах: хто може взяти участь в цій програмі.
Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах: що варто знати про отримання важливої підтримки.