Подорожание проезда в Кировоградской области станет заметным для месевых жителей в феврале 2026 года, так что рассказываем детали.

Подорожание проезда в Кировоградской области коснется одного из городов, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Кировоградской области официально подтвердили в Александрийском городском совете после заседания исполнительного комитета.

На нем были рассмотрены вопросы тарифов на городских и пригородных маршрутах. Решение об увеличении стоимости билета касается как коммунального, так и частного автобусного транспорта.

Согласно обнародованной информации, предельный тариф на всех автобусных маршрутах в пределах Александрии был установлен на уровне 15 гривен.

Для маршрутов №81/2, №81/3 и №81/4, курсирующих по направлению поселка Александрийское, стоимость определили на уровне 20 гривен.

Новые тарифы начнут действовать с 9 февраля. Во время обсуждения этого вопроса мэр Сергей Кузьменко обратил внимание на то, что предыдущая стоимость в городе действовала почти четыре года и составляла 12 гривен.

За этот период существенно возросли расходы перевозчиков, в частности, на горючее, техническое обслуживание транспорта, запчасти и оплату труда водителей и обслуживающего персонала.

Именно эти факторы, по словам мэра, сделали подорожание проезда в Кировоградской области неизбежным.

Как объяснили в управлении экономики, повышение расценок было обусловлено также общими изменениями в экономике.

В частности, минимальная заработная плата работников в транспортной сфере выросла более чем на 30%, а стоимость запчастей для автобусов повысилась более чем на 50%.

Это оказало непосредственное влияние на себестоимость перевозок и финансовое состояние перевозчиков, обслуживающих маршруты.

