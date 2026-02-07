Подорожчання проїзду у Кіровоградській області торкнеться одного з міст, повідомляє Politeka.
Подорожчання проїзду у Кіровоградській області офіційно підтвердили в Олександрійській міській раді після засідання виконавчого комітету.
На ньому було розглянуто питання тарифів на міських та приміських маршрутах. Рішення збільшити вартість квитка стосується як комунального, так і приватного автобусного транспорту.
Згідно з оприлюдненою інформацією, граничний тариф на всіх автобусних маршрутах у межах Олександрії встановили на рівні 15 гривень.
Для маршрутів №81/2, №81/3 та №81/4, які курсують у напрямку селища Олександрійське, вартість визначили на рівні 20 гривень.
Нові тарифи почнуть діяти з 9 лютого. Під час обговорення цього питання міський голова Сергій Кузьменко звернув увагу на те, що попередня вартість у місті діяла майже чотири роки і становила 12 гривень.
За цей період суттєво зросли витрати перевізників, зокрема на пальне, технічне обслуговування транспорту, запчастини та оплату праці водіїв і обслуговуючого персоналу.
Саме ці чинники, за словами міського голови, зробили подорожчання проїзду в Кіровоградській області неминучим.
Як пояснили в управлінні економіки, підняття розцінок було зумовлене також загальними змінами в економіці.
Зокрема, мінімальна заробітна плата працівників у транспортній сфері зросла більш ніж на 30 відсотків, а вартість запчастин для автобусів підвищилася більш ніж на 50 відсотків.
Це безпосередньо вплинуло на собівартість перевезень і фінансовий стан перевізників, які обслуговують маршрути.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба в Кіровоградській області: з якими ще проблеми зіткнуться українці.
Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: як саме зросли ціни на базові товари.
Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Кропивницькому: що обов'язково потрібно зробити для отримання допомоги.