Подорожчання проїзду у Кіровоградській області стане помітним для місевих мешканців у лютому 2026 року, тож розповідаємо деталі.

Подорожчання проїзду у Кіровоградській області торкнеться одного з міст, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду у Кіровоградській області офіційно підтвердили в Олександрійській міській раді після засідання виконавчого комітету.

На ньому було розглянуто питання тарифів на міських та приміських маршрутах. Рішення збільшити вартість квитка стосується як комунального, так і приватного автобусного транспорту.

Згідно з оприлюдненою інформацією, граничний тариф на всіх автобусних маршрутах у межах Олександрії встановили на рівні 15 гривень.

Для маршрутів №81/2, №81/3 та №81/4, які курсують у напрямку селища Олександрійське, вартість визначили на рівні 20 гривень.

Нові тарифи почнуть діяти з 9 лютого. Під час обговорення цього питання міський голова Сергій Кузьменко звернув увагу на те, що попередня вартість у місті діяла майже чотири роки і становила 12 гривень.

За цей період суттєво зросли витрати перевізників, зокрема на пальне, технічне обслуговування транспорту, запчастини та оплату праці водіїв і обслуговуючого персоналу.

Саме ці чинники, за словами міського голови, зробили подорожчання проїзду в Кіровоградській області неминучим.

Як пояснили в управлінні економіки, підняття розцінок було зумовлене також загальними змінами в економіці.

Зокрема, мінімальна заробітна плата працівників у транспортній сфері зросла більш ніж на 30 відсотків, а вартість запчастин для автобусів підвищилася більш ніж на 50 відсотків.

Це безпосередньо вплинуло на собівартість перевезень і фінансовий стан перевізників, які обслуговують маршрути.

