Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области остаются важной формой поддержки для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах или вынужденных покинуть свои дома, сообщает Politeka.

В регионе действует несколько организаций, оказывающих гуманитарную помощь, в том числе бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров, одежду и базовые средства гигиены.

При этом каждое из учреждений отмечает, что поддержка предоставляется только тем, кто в этом действительно нуждается, а график выдачи может изменяться, поэтому следует регулярно проверять информацию на официальных каналах.

Одной из таких организаций является БО БФ "Каритас – Львов УГКЦ", которая оказывает помощь внутренне перемещенным лицам. Центр работает с переселенцами, нуждающимися в продовольственных наборах и другой гуманитарной поддержке.

продуктовые наборы

Еще одним местом, где оказывают поддержку, Благотворительный фонд "Каритас УГКЦ Львов". Данный фонд во Львовской области помогает практически всем категориям населения, включая детей, пенсионеров, женщин, малообеспеченных и многодетных семей, а также ВПЛ.

Здесь, иногда, можно получить как бесплатные продукты в виде наборов, так и консультации по другим видам поддержки.

Центр Волонтерства "Корпорация добрых дел" также оказывает поддержку людям, которые в этом нуждаются. Организация обеспечивает помощь детям, пожилым людям, женщинам, переселенцам и малоимущим семьям.

Работники центра отмечают, что передача продовольствия происходит исключительно после проверки потребности, чтобы помощь была максимально эффективной и целевой.

