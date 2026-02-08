Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области предоставляют государственные и благотворительные учреждения.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области остаются важной формой поддержки для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах или вынужденных покинуть свои дома, сообщает Politeka.

В регионе действует несколько организаций, оказывающих гуманитарную помощь, в том числе бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров, одежду и базовые средства гигиены.

При этом каждое из учреждений отмечает, что поддержка предоставляется только тем, кто в этом действительно нуждается, а график выдачи может изменяться, поэтому следует регулярно проверять информацию на официальных каналах.

Одной из таких организаций является БО БФ "Каритас – Львов УГКЦ", которая оказывает помощь внутренне перемещенным лицам. Центр работает с переселенцами, нуждающимися в продовольственных наборах и другой гуманитарной поддержке.

Еще одним местом, где оказывают поддержку, Благотворительный фонд "Каритас УГКЦ Львов". Данный фонд во Львовской области помогает практически всем категориям населения, включая детей, пенсионеров, женщин, малообеспеченных и многодетных семей, а также ВПЛ.

Здесь, иногда, можно получить как бесплатные продукты в виде наборов, так и консультации по другим видам поддержки.

Центр Волонтерства "Корпорация добрых дел" также оказывает поддержку людям, которые в этом нуждаются. Организация обеспечивает помощь детям, пожилым людям, женщинам, переселенцам и малоимущим семьям.

Работники центра отмечают, что передача продовольствия происходит исключительно после проверки потребности, чтобы помощь была максимально эффективной и целевой.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд во Львовской области: расчет стал легче для пассажиров.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области: где получить поддержку.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на воду во Львове: эксперт рассказал, сколько нужно платить для стабильной поставки.