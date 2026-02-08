Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області надають державні та благодійні установи.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області залишаються важливою формою підтримки для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах або змушені були покинути свої домівки, повідомляє Politeka.

У регіоні діє кілька організацій, які надають гуманітарну допомогу, зокрема безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів, одяг та базові засоби гігієни.

При цьому, кожна з установ наголошує, що підтримка надається тільки тим, хто цього дійсно потребує, а графік видачі може змінюватися, тому варто регулярно перевіряти інформацію на офіційних каналах.

Однією з таких організацій є БО БФ "Карітас - Львів УГКЦ”, яка надає допомогу внутрішньо переміщеним особам. Центр працює з переселенцями, які потребують продовольчих наборів та іншої гуманітарної підтримки.

Ще одним місцем, де надають підтримку, є Благодійний фонд "Карітас УГКЦ Львів”. Даний фонд у Львівській області допомагає практично всім категоріям населення, включно з дітьми, пенсіонерами, жінками, малозабезпеченими та багатодітними сім’ями, а також ВПО.

Тут, час від часу, можна отримати як безкоштовні продукти у вигляді наборів, так і консультації щодо інших видів підтримки.

Центр Волонтерства "Корпорація добрих справ" також надає підтримку людям, які цього потребують. Організація забезпечує допомогу дітям, літнім людям, жінкам, переселенцям та малозабезпеченим сім’ям.

Працівники центру наголошують, що передача продовольства відбувається виключно після перевірки потреби, щоб допомога була максимально ефективною та цільовою.

