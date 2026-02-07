В феврале и дальше будут получать денежную помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области на проживание.

В феврале продолжат выплачивать ряд государственных пособий, а также добавят новую денежную помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что понятно.

В феврале и дальше будут получать денежную помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области на проживание:

2 000 гривен ежемесячно на каждого взрослого и 3 000 гривен – на ребенка или человека с инвалидностью.

Оформить эти выплаты можно через ЦНАП или с помощью мобильного приложения Дия сроком на шесть месяцев. После завершения этого периода продление пособия предусмотрено только для наиболее социально уязвимых категорий населения.

В частности, право на дальнейшие выплаты имеют:

пенсионеры, у которых размер пенсии не превышает 9444 гривны;

лица с инвалидностью I и II групп;

дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

дети с тяжелыми заболеваниями;

дети-сироты;

дети, лишенные родительской опеки;

родители-воспитатели;

приемные родители.

В то же время с января был повышен предельный уровень дохода, который дает право на получение помощи для ВПЛ: вместо 9444 гривен он вырос до 10380 гривен. Это расширяет круг лиц, которые могут подать заявление на назначение или продление выплат и получить государственную поддержку.

С 1 февраля также планируется возобновление ежемесячных выплат детям из семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на аренду жилья. Речь идет о 3000 грн в месяц на несовершенолетнего. Выплаты обещают предоставлять независимо от уровня доходов семьи. После принятия соответствующего решения Кабмина семьям придется подать документы повторно, чтобы подтвердить данные.

Кроме того, семьи ВПЛ (как с детьми, так и без) могут оформить субсидию на аренду жилья, размер которой будет зависеть от населенного пункта проживания, размеров дохода и арендной платы. Ее могут оформить лица, которые:

выехали из временно оккупированных территорий или зон боевых действий (актуальный Перечень территорий по ссылке) или чье жилье

уничтожено или непригодно для проживания;

не имеют собственного жилья в безопасных регионах;

арендуют жилье или ищут жилье в аренду, но тратят на это более 20% своего дохода;

не находятся в родстве с арендодателем;

проживают в доме, за которое не выплачиваются компенсации по программе "Прихисток".

Источник: Напенсии.

