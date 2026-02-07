У лютому й надалі отримуватимуть грошову допомогу для ВПО та пенсіонерів у Київській області на проживання.

У лютому продовжать виплачувати низку державних допомог, а також додадуть одну нову грошову допомогу для ВПО та пенсіонерів у Київській області, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо.

У лютому й надалі отримуватимуть грошову допомогу для ВПО та пенсіонерів у Київській області на проживання:

2 000 гривень щомісяця на кожного дорослого та 3 000 гривень — на дитину або особу з інвалідністю.

Оформити ці виплати можна через ЦНАП або за допомогою мобільного застосунку «Дія» строком на шість місяців. Після завершення цього періоду продовження допомоги передбачене лише для найбільш соціально вразливих категорій населення.

Зокрема, право на подальші виплати мають:

пенсіонери, у яких розмір пенсії не перевищує 9 444 гривні;

особи з інвалідністю I та II груп;

діти з інвалідністю віком до 18 років;

діти з тяжкими захворюваннями;

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

батьки-вихователі;

прийомні батьки.

Водночас із січня було підвищено граничний рівень доходу, який дає право на отримання допомоги для ВПО: замість 9 444 гривень він зріс до 10 380 гривень. Це розширює коло осіб, які можуть подати заяву на призначення або продовження виплат і отримати державну підтримку.

З 1 лютого також планується відновлення щомісячних виплат дітям із родин внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на оренду житла. Йдеться про 3000 гривень на місяць на дитину. Виплати обіцяють надавати незалежно від рівня доходів родини. Після ухвалення відповідного рішення Кабміном родинам доведеться подати документи повторно, щоб підтвердити дані.

Окрім цього, родини ВПО (як з дітьми, так і без) можуть оформити субсидію на оренду житла, розмір якої залежатиме від населеного пункту проживання, розмірів доходу та орендної плати. Її можуть оформити особи, які:

виїхали з тимчасово окупованих територій або зон бойових дій (актуальний Перелік територій за посиланням) або чиє житло

знищене чи непридатне для проживання;

не мають власного житла у безпечних регіонах;

орендують житло або шукають житло в оренду, але витрачають на це понад 20% свого доходу;

не перебувають у родинних стосунках з орендодавцем;

проживають у помешканні, за яке не виплачуються компенсації за програмою "Прихисток".

Джерело: Напенсії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: українцям обіцяють підтримку, хто в списку отримувачів.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які вікові надбавки передбачені у 2026 році.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: нові ціни вже відомі.