Работа для пенсионеров во Львовской области доступна в нескольких сферах экономики, где работодатели готовы привлекать людей постарше, сообщает Politeka.

Актуальные предложения регулярно публикуют на платформе work.ua , позволяющей быстро подобрать занятость с приемлемыми условиями.

Одним из востребованных направлений остается швейная ветвь. Компания Woná Concept открыла набор швей с уровнем оплаты от 30 000 до 50 000 гривен. Производство оснащено современной техникой, рабочее пространство просторное и комфортное. Среди преимуществ – еженедельные выплаты, социальные гарантии и обучающие программы. Новые работники проходят адаптацию для быстрого овладения пошивом свадебных и вечерних платьев.

Еще одно предложение касается сферы торговли. Ювелирный магазин Top Silver в ТЦ Spartak ищет продавца-консультанта с заработком 23 000–30 000 гривен, который формируется из ставки и процентов. Обязанности включают в себя общение с клиентами, поддержание порядка и помощь в выборе украшений. График работы гибкий - 3/3, 4/4 или 7/7 с 10:00 до 21:00. Предусмотрено официальное оформление и скидки на продукцию бренда.

Отдельно Woná Concept приглашает декораторов свадебных и вечерних нарядов. Оплата зависит от объема выполненных задач, денежные средства выплачиваются еженедельно. Кандидатам необходим не менее года практики, внимательность к деталям и готовность развивать профессиональные навыки.

Такие вакансии свидетельствуют, что работа для пенсионеров во Львовской области позволяет оставаться активными, иметь стабильный доход и сохранять вовлеченность в профессиональную жизнь.

