Робота для пенсіонерів у Львівській області дає змогу залишатися активними, мати стабільний дохід і зберігати залученість до професійного життя.

Робота для пенсіонерів у Львівській області доступна у кількох сферах економіки, де роботодавці готові залучати людей старшого віку, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції регулярно публікують на платформі work.ua, що дозволяє швидко підібрати зайнятість із прийнятними умовами.

Одним із затребуваних напрямків залишається швейна галузь. Компанія Woná Concept відкрила набір швачок із рівнем оплати від 30 000 до 50 000 гривень. Виробництво оснащене сучасною технікою, робочий простір просторий та комфортний. Серед переваг — щотижневі виплати, соціальні гарантії та навчальні програми. Нові працівники проходять адаптацію для швидкого опанування пошиття весільних і вечірніх суконь.

Ще одна пропозиція стосується сфери торгівлі. Ювелірний магазин Top Silver у ТЦ Spartak шукає продавця-консультанта із заробітком 23 000–30 000 гривень, який формується зі ставки та відсотків. Обов’язки включають спілкування з клієнтами, підтримку порядку та допомогу у виборі прикрас. Графік роботи гнучкий — 3/3, 4/4 або 7/7 із 10:00 до 21:00. Передбачене офіційне оформлення та знижки на продукцію бренду.

Окремо Woná Concept запрошує декораторів весільного й вечірнього вбрання. Оплата залежить від обсягу виконаних завдань, кошти виплачують щотижня. Кандидатам необхідний щонайменше рік практики, уважність до деталей і готовність розвивати професійні навички.

Такі вакансії свідчать, що робота для пенсіонерів у Львівській області дає змогу залишатися активними, мати стабільний дохід і зберігати залученість до професійного життя.

