Денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Харьковской области способствует профилактике.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Харьковской области вступила в силу с начала 2026, сообщает Politeka.

Старт программы анонсировала премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Инициатива действует в рамках государственного проекта «Скрининг здоровья 40+» и предусматривает финансирование базовых медицинских обследований для жителей региона от 40 лет.

С 1 января участники могут проверить сердечно-сосудистую систему, уровень сахара в крови и оценить психическое состояние. Цель программы — своевременное выявление рисков и предотвращение осложнений.

Персональное сообщение поступает через приложение "Дія" на 30-й день после дня рождения. После подтверждения средства в размере 2000 гривен зачисляются на специальный счет и могут использоваться только для скрининговых процедур.

Для людей без доступа к цифровым сервисам предусмотрена альтернатива через банки или центры предоставления административных услуг. Обследование проводятся государственными, коммунальными и частными медицинскими учреждениями, отвечающими стандартам Минздрава и НСЗУ. Список учреждений обещают обнародовать в ближайшее время.

Специалисты подчеркивают, что денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Харьковской области способствует профилактике, ранней диагностике и поддержке активного образа жизни старшего поколения.

Также следует отметить, что на реализацию программы в 2026 году из государственного бюджета предусмотрено 10 миллиардов гривен. Министерство здравоохранения вместе с НСЗУ координирует работу, чтобы все желающие украинцы могли своевременно получить услуги.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Харьковской области: какие новые цены установили магазины.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: что делать в случае задержки выплат.