Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Харківській області сприяє профілактиці.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Харківській області набрала чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Старт програми анонсувала прем’єр-міністрка України Юлія Свириденко. Ініціатива діє в межах державного проєкту «Скринінг здоров’я 40+» і передбачає фінансування базових медичних обстежень для мешканців регіону віком від 40 років.

З 1 січня учасники можуть перевірити серцево-судинну систему, рівень цукру в крові та оцінити психічний стан. Мета програми — своєчасне виявлення ризиків і запобігання ускладненням.

Персональне повідомлення надходить через застосунок «Дія» на 30-й день після дня народження. Після підтвердження кошти у розмірі 2000 гривень зараховуються на спеціальний рахунок і можуть бути використані лише для скринінгових процедур.

Для людей без доступу до цифрових сервісів передбачена альтернатива через банки або центри надання адміністративних послуг. Обстеження проводять державні, комунальні та приватні медичні заклади, що відповідають стандартам МОЗ та НСЗУ. Перелік установ обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Фахівці підкреслюють, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Харківській області сприяє профілактиці, ранній діагностиці та підтримці активного способу життя старшого покоління.

Також варто зауважити, що на реалізацію програми у 2026 році з державного бюджету передбачено 10 мільярдів гривень. Міністерство охорони здоров’я разом із НСЗУ координує роботу, щоб усі охочі українці могли своєчасно отримати послуги.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Харківській області: які нові ціни встановили магазини.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит хліба у Харківській області: які товари вже обмежені на полицях.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: що робити у разі затримки виплат.