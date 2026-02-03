Новый график движения поездов в Киев означает возвращение утреннего маршрута из Малина, сообщает Politeka.

Как говорится в официальном Телеграмм-канале "Укрзализныци", новый график движения поездов в Киев предполагает восстановление утреннего электропоезда №6606, который ежедневно перевозит жителей Малина и близлежащих сел.

Возобновление состоялось со 2 февраля, а отправка состоится по привычному графику в 04:51.

Это решение стало результатом многочисленных обращений жителей общины, которые в соцсетях и через общественные организации просили возобновить рейс, поскольку его отмена значительно усложнила ежедневные поездки на работу и обучение в столицу.

В течение временного переноса маршрута №6606 данный электропоезд курсировал от Тетерива в столицу.

Это ограничение было связано с угрозами для железнодорожной инфраструктуры Житомирщины, возникших из-за активных ударов вражеских сил в начале зимы.

В пресс-службе "Укрзализныци" объяснили, что безопасность пассажиров и персонала всегда остается приоритетом, и новый график движения поездов в Киев тогда был введен вынужденно.

Утренний электропоезд из Малина является жизненно важным для местного сообщества, ведь он обеспечивает стабильное и оперативное сообщение со столицей, особенно в условиях ограниченного транспортного выбора во время военного положения.

Возврат рейса позволяет жителям Малина своевременно добираться на работу и обучение, а также решать личные и рабочие вопросы без значительных задержек.

По словам представителей "Укрзализныци", восстановление маршрута не только облегчит ежедневные поездки, но и создает более прогнозируемую систему перевозок для всех, кто пользуется электропоездом.

