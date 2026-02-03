Новий графік руху поїздів до Києва означає повернення ранкового маршруту з Малина, повідомляє Politeka.

Як йдеться в офіційному Телеграм-каналі "Укрзалізниці", новий графік руху поїздів до Києва передбачає відновлення ранкового електропоїзда №6606, який щодня перевозить мешканців Малина та прилеглих сіл.

Відновлення відбулося з 2 лютого, а відправлення відбудеться за звичним графіком о 04:51.

Це рішення стало результатом численних звернень мешканців громади, які у соцмережах та через громадські організації просили відновити рейс, оскільки його скасування значно ускладнило щоденні поїздки на роботу та навчання до столиці.

Упродовж тимчасового перенесення маршруту №6606, даний електропоїзд курсував від Тетеріва до столиці.

Це обмеження було пов’язане із загрозами для залізничної інфраструктури Житомирщини, що виникли через активні удари ворожих сил на початку зими.

У пресслужбі "Укрзалізниці" пояснили, що безпека пасажирів та персоналу завжди залишається пріоритетом, і новий графік руху поїздів до Києва тоді ввели вимушено.

Ранковий електропоїзд з Малина є життєво важливим для місцевої громади, адже він забезпечує стабільне та оперативне сполучення зі столицею, особливо в умовах обмеженого транспортного вибору під час воєнного стану.

Повернення рейсу дозволяє мешканцям Малина своєчасно добиратися на роботу та навчання, а також вирішувати особисті та робочі питання без значних затримок.

За словами представників "Укрзалізниці", відновлення маршруту не тільки полегшить щоденні поїздки, але й створює більш прогнозовану систему перевезень для всіх, хто користується електропоїздом.

