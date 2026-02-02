Ограничения движения в Киеве носят временный характер и необходимы для обеспечения безопасности.

Ограничение движения в Киеве было введено на Набережном шоссе в Печерском районе из-за проведения дорожных работ, которые продлятся до 5 февраля, передает Politeka.

Как сообщает « Киевавтодор », с 3 по 5 февраля в промежутке между 8:00 и 20:00 будут действовать временные изменения в организации транспорта. Они связаны с аварийным ямочным ремонтом проезжей части.

Работы выполняют на участке от транспортной развязки у моста Патона до Почтовой площади. Обновление покрытия запланировано в обоих направлениях движения.

Во время восстановления асфальта проезд будут ограничивать поочередно одной полосой. Это позволяет сохранить транспортное сообщение, но может влиять на скорость передвижения.

В коммунальной корпорации отмечают, что ограничения движения в Киеве носят временный характер и необходимы для обеспечения безопасности и надлежащего состояния дороги.

Водителей просят заранее планировать маршрут, учитывать изменения и с пониманием отнестись к возможным неудобствам при выполнении работ.

Кроме того, в Киеве также сообщали о новом графике движения поездов. Он

предусматривает, что состав Ковель-Киев отправляется из Луцка в 13:25 и прибывает в Киев в 22:02. Предусмотрена остановка в Ровно, что позволяет жителям города воспользоваться этим железнодорожным сообщением.

В обратном направлении экспресс отправляется из столицы в 7:56 и прибывает в Ровно в 15:11, после чего следует дальше по маршруту. В рамках этого рейса пассажирский состав также совершает остановки в Клеване и Здолбунове.

Новый график движения поездов в Киев позволяет временно компенсировать отсутствие скоростного сообщения и обеспечить стабильное курсирование в этом направлении.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: по какому адресу можно получить поддержку.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Киевской области: при каких условиях украинцам откажут в помощи в 2026 году.