Как отмечают в Укрзализныце, новый график движения поездов из Киева и изменения внесены с учетом обращений пассажиров.

Новый график движения поездов из Киева охватит популярные у украинцев маршруты, об этом сообщает Politeka.net.

О новом расписании предупредили в пресс-службе "Укрзализныци" в Телеграмм-канале.

С 21 февраля ряд пригородных поездов курсирует по обновленному графику. Как отмечают в Укрзализныце, изменения внесены с учетом обращений пассажиров, чтобы сделать расписание более удобным для ежедневных поездок на работу, учебу и дела.

Новый график движения поездов из Киева выглядит следующим образом:

№6913 Нежин – Киев-Пассажирский

Отправление в 08:23 (ранее – 08:53), прибытие в 11:01 (ранее – 11:24). Перемены позволят пассажирам прибыть в столицу раньше и удобнее спланировать свой день.

№6803 Гребенка – Киев-Волынский

Отправление в 04:30 (до этого – 04:34), прибытие в 07:44. Незначительная корректировка времени отправления призвана оптимизировать стыковку с другими рейсами.

№6804 Киев-Пассажирский – Яготин

Отправление в 07:08 (ранее – 06:55), прибытие в 09:33 (до этого – 09:08). Новое расписание позволит пассажирам удобнее добраться до населенных пунктов Киевщины.

Пассажиров просят заранее учесть изменения при планировании поездок и проверять актуальное расписание перед отправкой.

Отдельно сообщается, что сохраняются ограничения движения пригородных поездов Сумской области. В частности, в направлении Конотопа поезда будут курсировать только до и со станции Кролевец. Такие мероприятия связаны с ситуацией безопасности и особенностями организации движения в регионе. Укрзализныця призывает следить за официальными сообщениями и своевременно уточнять информацию о рейсах.

