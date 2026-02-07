Именно таким образом реализуется денежное пособие на проживание для ВПЛ в Одесской области.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Одесской области в 2026 году предоставляется по обновленным условиям, сообщает Politeka.

По данным Пенсионного фонда Украины, финансовую поддержку получают внутренне перемещенные лица, состоящие на учете и подтвердившие потребность в средствах. Выплаты производятся на шесть месяцев с возможностью продления при соблюдении правил программы.

Основным критерием участия является среднемесячный доход семьи за три месяца. Он не должен превышать четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность. На начало 2026 года базовая сумма составляет 2595 гривен на человека, а максимальная - 10380 гривен для одного члена семьи.

Некоторые категории переселенцев получают выплаты независимо от дохода: пенсионеры с низкими доходами, люди с инвалидностью первой и второй группы, дети с особыми потребностями до совершеннолетия, сироты, молодежь без родительской опеки до 23 лет, а также опекуны и приемные семьи.

Оформление помощи осуществляется через местные управления социальной защиты населения. Заявители представляют документы, подтверждающие статус ВПЛ и уровень доходов. После проверки данных принимается решение о начислении денежных средств. Именно таким образом реализуется денежное пособие на проживание для ВПЛ в Одесской области.

Программа частично покрывает расходы по аренде жилья, питанию и базовым потребностям. Это помогает семьям сохранять финансовую устойчивость и быстрее адаптироваться в новой среде.

Регулярные выплаты позволяют переселенцам планировать месячные расходы и избегать непредвиденных затруднений в повседневной жизни.

